Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 2025 İç Borçlanma Stratejisi Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 2025 İç Borçlanma Stratejisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak-Mart 2025 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini duyurdu. Bu çerçevede, bakanlık 434,1 milyar lira tutarındaki iç borç servisine karşılık 621,3 milyar lira iç borçlanma gerçekleştireceğini açıkladı.

Söz konusu borçlanmanın, ülkenin mali istikrarını ve ekonomik yapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirileceği ifade edildi. Hazine’nin bu adımları, yatırımcıların güvenini artırmayı ve kamu finansmanı kaynaklarını sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Detaylı bilanço ve uygulama takvimi ilerleyen günlerde açıklanacak. Gelişmeler takip edilecektir.