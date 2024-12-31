DOLAR
35,35 -0,08%
EURO
36,71 0,16%
ALTIN
2.972,66 -0,35%
BITCOIN
3.385.272,74 -1,24%

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 2025 İç Borçlanma Stratejisi Açıklandı

Hazine, Ocak-Mart 2025 döneminde 434.1 milyar lira iç borç servisine karşı 621.3 milyar lira borçlanacak.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 17:15
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 2025 İç Borçlanma Stratejisi Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 2025 İç Borçlanma Stratejisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak-Mart 2025 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini duyurdu. Bu çerçevede, bakanlık 434,1 milyar lira tutarındaki iç borç servisine karşılık 621,3 milyar lira iç borçlanma gerçekleştireceğini açıkladı.

Söz konusu borçlanmanın, ülkenin mali istikrarını ve ekonomik yapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirileceği ifade edildi. Hazine’nin bu adımları, yatırımcıların güvenini artırmayı ve kamu finansmanı kaynaklarını sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Detaylı bilanço ve uygulama takvimi ilerleyen günlerde açıklanacak. Gelişmeler takip edilecektir.

İLGİLİ HABERLER

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ticaret Bakanlığı'ndan İthalat Rejiminde Önemli Düzenlemeler
2
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 2025 İç Borçlanma Stratejisi Açıklandı
3
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İç Borçlanma Stratejisi Açıklaması
4
Döviz Kurları Güncel Değişimleri: İstanbul ve Ankara Piyasası
5
Altının Kilogram Fiyatı 3 Milyon 25 Bin Liraya Yükseldi
6
Gümrük Vergisiz İthalat Kontenjanları Belirlendi
7
Küresel Piyasalarda Pozitif Başlangıç

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler