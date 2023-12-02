Hızlı olan bu arabayı yarı fiyatına alır! Renault kampanyanın alasını yaptı

Renault, Clio modellerinin fiyatını yarı yarıya indirdi! Ancak bu indirimden yalnızca bazı kişiler faydalanabilecek. ÖTV indirimli araba nasıl alınır? Kimler arabada ÖTV indiriminden faydalanabilir? Ayrıntılar haberimizde...

Hızlı olan bu arabayı yarı fiyatına alır! Renault kampanyanın alasını yaptı
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Renault firması, ÖTV muafiyeti olan vatandaşlar için özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, Renault Clio modelinin fiyatında ciddi bir indirim sağlanıyor.

Normal şartlarda 949.900 TL olan Clio'nun fiyatı, ÖTV muafiyeti ve ek kampanya avantajları sayesinde 515.500 TL'ye düşürüldü. Böylece araç neredeyse yarı fiyatına satılıyor.

Kampanya, yüzde 90 ve üzeri engelli vatandaşlara tanınan ÖTV muafiyetinden yararlananlara yönelik. Bu kişiler beş yılda bir kez sıfır kilometrelik otomobil alma hakkına sahip.

renault clio

Renault, bu imkanı değerlendirmek isteyenlere özel indirim sunuyor. Kasım ayı sonuna kadar devam edecek kampanya sayesinde, engelliler uygun fiyata araç sahibi olabilecek. Ancak unutulmamalı ki, alınan araç beş yıl boyunca satılamıyor. Eğer erken satılırsa, muaf tutulan ÖTV miktarı geri ödenmek zorunda.

Renault'nun sunduğu avantajlar sadece indirimle sınırlı değil. 12 ay faizsiz kredi, beş yıl garanti ve bakım hizmetleri de kampanya kapsamında yer alıyor. Bu fırsatı kaçırmamak isteyen engelliler, Renault bayileriyle irtibata geçebilir. Böylece uygun fiyata yeni bir araç edinebilirler. Kampanya sonuna kadar vaktiniz olacak var, bu fırsatı kaçırmayın!

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