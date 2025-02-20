Hububat Rekoltesi Yağışlara Bağlı: Ocak Ayında Azalma Görüldü

Toprak Mahsulleri Ofisi, ocak ayında yaşanan yağış eksikliğinin hububat rekoltesine etkisini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:04
Hububat Rekoltesi Yağışlara Bağlı: Ocak Ayında Azalma Görüldü

Yağış Miktarı Hububat Rekoltesini Etkiliyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ocak ayında bölgelerin aldığı yağış miktarının yetersiz kaldığını ve bu durumun devam etmesi halinde hububat ürünlerinin olumsuz etkilenebileceğini açıkladı. Gelecek aylardaki yağış miktarının ise rekolte ve bitki gelişiminde belirleyici olacağı vurgulandı.

Ocak Ayındaki Yağışlar

TMO tarafından hazırlanan "Hububat ve Bakliyatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi" raporuna göre, ocak ayında yurt genelindeki yağışlar, mevsim normallerine göre %62, geçen yıla göre ise %69 azaldı. Raporun bölgesel analizlerine göre, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Van, Ardahan ve Kars dışında birçok bölgede yağış azlığı %80'in üzerine çıktı.

Kışlık Hububat Ekilişi Tamamlandı

Türkiye genelinde kışlık hububat ekimlerinin tamamlandığı belirtilirken, ekilecek ürünlerin Doğu Anadolu Bölgesi hariç diğer bölgelerde kardeşlenme aşamasında olduğu ifade edildi. Ancak ocak ayında alınan yetersiz yağış miktarının, gelecek aylardaki bitki gelişiminde ve verimde olumsuz etkileri olabileceği uyarısı yapıldı.

Üreticiler Trend Değiştiriyor

Raporda yer alan verilere göre, makarnalık buğday ekimi %4 azalırken, üreticilerin ekmeklik buğdaya yöneldiği ve ekimlerin %2 oranında artacağı öngörülüyor. Ayrıca arpa ekimlerindeki azalış ise %1 olarak tahmin ediliyor.

Yabancı Ot Mücadelesi ve Bakliyat Ekilişleri

Bazı bölgelerde kabuklu kırmızı mercimek ekilişleri tamamlandı ve bitki çıkışlarının istenilen düzeyde gerçekleştiği bildirildi. Yer yer yabancı ot mücadelesine başlandığı belirtilirken, kışlık nohut ekimleri de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde başarılı bir şekilde gerçekleşiyor. Özellikle Diyarbakır’da geçen yıla göre önemli miktarda artış gözlemleniyor ve bu artışın arpa ve buğday ekim alanlarından kayma ile sağlandığı tespit edildi.

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