IBAN'ınızı hemen kontrol edin! O bankanın müşterilerine her an 32.000 TL ödeme yapılabilir!

32 bin TL ödeme için başvurular başladı! Şartları taşıyan ödemeyi alacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MÜŞTERİLERE 32 BİN TL ÖDEME

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Güncel olarak Akbank, Denizbank ve İş Bankası müşterilerine 32 bin TL'ye kadar ödeme yapıyor. Akbank'ın 32 bin TL ödemeleri için başvurular banka şubelerinden ya da online kanallar aracılığıyla kolaylıkla yapılabiliyor.





Denizbank müşterilerine 32 bin TL ödeme yapıyor ve başvurular online kanallar aracılığıyla 7/24 kolaylıkla yapılabiliyor. İş Bankası müşterilerine 32 bin TL ödeme sağlıyor ve ödemeler için başvurular online kanallar aracılığıyla kolay şekilde yapılabiliyor. Bankalar müşterilerine uygun faiz oranları ve esnek geri ödeme planları sunuyor. Bankaların kredi kampanyalarıyla ilgili detaylı bilgilere resmi internet siteleri üzerinden erişebilirsiniz.