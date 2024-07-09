Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

IBAN'ınızı hemen kontrol edin! O bankanın müşterilerine her an 32.000 TL ödeme yapılabilir!

Banka müşterilerine 32 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.07.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 11:03
IBAN'ınızı hemen kontrol edin! O bankanın müşterilerine her an 32.000 TL ödeme yapılabilir!

32 bin TL ödeme için başvurular başladı! Şartları taşıyan ödemeyi alacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MÜŞTERİLERE 32 BİN TL ÖDEME

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Güncel olarak Akbank, Denizbank ve İş Bankası müşterilerine 32 bin TL'ye kadar ödeme yapıyor. Akbank'ın 32 bin TL ödemeleri için başvurular banka şubelerinden ya da online kanallar aracılığıyla kolaylıkla yapılabiliyor. 

müşterilere 32 bin tl ödeme

Denizbank müşterilerine 32 bin TL ödeme yapıyor ve başvurular online kanallar aracılığıyla 7/24 kolaylıkla yapılabiliyor. İş Bankası müşterilerine 32 bin TL ödeme sağlıyor ve ödemeler için başvurular online kanallar aracılığıyla kolay şekilde yapılabiliyor. Bankalar müşterilerine uygun faiz oranları ve esnek geri ödeme planları sunuyor. Bankaların kredi kampanyalarıyla ilgili detaylı bilgilere resmi internet siteleri üzerinden erişebilirsiniz. 

İLGİLİ HABERLER

O bankanın müşterisiyseniz hemen başvurun! Hesaplara 1000 TL'lik iade yapılacak

Asgari ücret zammında yeni adım! Bugün saat 14.00’te açıklanacak

Emekli maaşı olanlar 18.000 TL'yi kaptı bile! Tek yapmaları gereken 5 dakikalık işlem

PTT dev kampanyayı başlattı! Başvuru yapana koşulsuz şartsız 12.000 TL nakit para

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

PTT dev kampanyayı başlattı! Başvuru yapana koşulsuz şartsız 12.000 TL nakit para

O bankanın müşterisiyseniz hemen başvurun! Hesaplara 1000 TL'lik iade yapılacak

Denizbank emeklilere 80.000 TL'lik kasanın ağzını açtı! 3 gün içinde başvuranın nakit derdi bitecek

IBAN'ınızı hemen kontrol edin! O bankanın müşterilerine her an 32.000 TL ödeme yapılabilir!

Emekli maaşı olanlar 18.000 TL'yi kaptı bile! Tek yapmaları gereken 5 dakikalık işlem

15 bankadan bol keseden atış! Emekli için coşkuyu verdiler

Asgari ücret zammında yeni adım! Bugün saat 14.00’te açıklanacak

Belediye 18-40 yaş arası personel alımı yapıyor! Listedeki şartlara uyana yüksek maaş fırsatı

Aşurelik malzemelerin tamamı dev indirimde! BİM 9 Temmuz aktüel ürünleri sıralandı

İş Bankası müşterilerine 10.000 TL kıyak ödeme! 9-10-11 Temmuz müjdesi verildi

Denizbank'ta hesabı olanlar başvuruya koşacak! Tüm müşterilere 8000 TL ek ödeme veriliyor

İslam Memiş şok uyarıyı yaptı! Altın almak için beklemeyin: O tarihte füze gibi uçacak