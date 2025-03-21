İhracatçılar Pestisit Analiz Fiyatlarının Serbest Bırakılmasını İstedi

Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yaş sebze ve meyve ihracatında pestisit kalıntısı bildirimlerini azaltmak amacıyla ihracatçıların başvurduğu özel istek analiz ücretlerinin serbest bırakılmasını talep etti.

Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaş meyve ve sebze ihracatında pestisit kalıntılarıyla etkin bir mücadele yürütüldüğünü ve ihracatçıların bu konuda çok hassas davrandığını vurguladı. Ürünlerin geri dönmemesi için gerekli analizlerden geçirildiğini, hatta resmi analizlerin yanı sıra özel istek analizlerine de tabi tutulduğunu belirtti.

Bu uygulama sayesinde pestisit kalıntı ihbarlarında önemli düşüş yaşandığını kaydeden Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaş meyve ve sebze ihracatında özel istek analizlerinin fiyatlandırılmasına ilişkin bir yönetmelik hazırladığını açıkladı. Bu yönetmeliğin 1 Şubat itibarıyla yürürlüğe girdiğini sözlerine ekledi.

Özel İstek Analiz Fiyatlarının Artışı

Yönetmelikte özel istek analiz fiyatlarının bakanlık tarafından belirleneceğine ve resmi analiz fiyatlarından düşük olmayacağına dikkat çeken Çavuşoğlu, özel istek analizlerinin geçen yıl 700 ile 1300 lira arasında fiyatlandığını, şu anda ise fiyatların 3600 lira artı KDV gibi ciddi bir rakama çıktığını belirtti.

Çavuşoğlu, ihracatçıların yurt dışında herhangi bir problemle karşılaşmamak adına zorunluluk olmaksızın özel istek analizleri yaptırdığını ifade etti. Ancak böyle yüksek fiyatların kalıntı problemini artırabileceğine dikkat çekti. Avrupa Birliği ülkelerinden gelen dönüşlerde son 3 yılda kalıntı ihbar oranlarında çok ciddi düzelmeler yaşandığını, binde iki seviyelerinden binde bir seviyelerine gerilediklerini aktardı. Bu başarının arkasında özel istek analizlerinin önemli bir yeri olduğunu vurguladı.

Geri Gönderilen Ürünler Hakkında Gerçekler

Çavuşoğlu, kalıntı gerekçesiyle geri gönderilen ürünlerin iç piyasada tüketildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ifade etti. Geri gönderilen ürünlerin tekrar analize tabi tutulduğunu belirten Çavuşoğlu, "Eğer herhangi bir kalıntı varsa imha ediliyor. Kesinlikle bu tip ürünler iç piyasaya sürülmüyor," dedi.

Çavuşoğlu, ürünlerin ambalajı ve işlenmesi açısından ayrılaştırılmasının kolay olduğunu ve böyle ürünlerin yurt içine girmediğinden emin olduklarını belirterek, sektördeki diğer paydaşların da bu konuda müsterih olmasını istedi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığından yaş sebze ve meyve ihracatında pestisit (ilaç) kalıntısı bildirimlerini en aza indirmek için ihracatçıların başvurduğu özel istek analiz ücretlerinin serbest bırakılmasını talep etti.