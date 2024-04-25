İki ilde olan şansı kaptı! 7 gayrimenkul bedavaya veriliyor

Milli Emlak, Trabzon Araklı ile Afyonkarahisar Evciler'de bulunan 3 arsa ve 4 arazi satışa çıkarışdı. Söz konusu satışların tüm detayları giderek netleşiyor. Trabzon Araklı'da 4 arsanın satışı için ihale 30 Nisan'da saat 13.30'da yapılacak. Gelişmemiş sayılan arazilerin alanı 925 metrekare ile 10.315 metrekare arası değişiyor.

Araklı'daki arsalar için 45.500 ila 380.000 TL arası geçici teminat ücreti belirlendi. Arsa fiyatları 227.500 TL'den başlayıp 1,9 milyon TL'ye kadar çıkıyor.

Afyonkarahisar Evciler'de ise 3 arsanın satışına ilişkin ihale 7 Mayıs 2024 saat 10.00'da yapılacak. Gayrimenkulün alanı 1.950 metrekare olup, 2 bin 450 m2 ve 2 bin 700 m2'dir.

Afyonkarahisar Evciler'de arsa geçici teminat bedeli 19.500 TL ile 32.400 TL arasında değişiyor. Arsa fiyatları 97.500TL, 147.000TL ve 162.000TL şeklinde açıklandı.

İlan Metinleri:

ARAKLI KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ İLANI





EVCİLER KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ İLANI







