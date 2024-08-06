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TOBB, Temmuz Ayında 4.588 Sanayi Kapasite Raporuna Onay Verdi

Temmuz 2023'te TOBB, onayladığı sanayi kapasite raporu sayısını yüzde 16,7 artırarak 4.588'e çıkardı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 10:21
TOBB, Temmuz Ayında 4.588 Sanayi Kapasite Raporuna Onay Verdi

TOBB Temmuzda Sanayi Kapasite Raporlarına Onay Verdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Temmuz 2023'te onayladığı sanayi kapasite raporlarının sayısını bir önceki yıla göre %16,7 artırarak 4.588'e ulaştırdı.

Şehirler Arası Sıralama

Temmuz ayında en çok sanayi kapasite raporu düzenlenen iller arasında ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul, 1.205 rapor ile öne çıkarken, Ankara 323 raporla ikinci ve Bursa 305 raporla üçüncü sırada yer aldı.

Aktif Kapasite Raporları ve Çalışan Sayısı

TOBB'un Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı Temmuz 2023 itibarıyla 97.207 iken, geçen ay bu sayı %1,3 azalarak 95.972'ye düştü. Ayrıca, Temmuz ayında çalışan sayısının geçen yılın aynı ayına göre %1,4 artarak 4.008.208 olduğu belirtildi.

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