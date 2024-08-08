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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseliş Gösterdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi ilk yarıda yüzde 0,66 artarak 10.090,28 puana ulaşırken finansal kiralama sektörü dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 13:11
BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseliş Gösterdi

BIST 100 Endeksi Yükselişini Sürdürüyor

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,66 değer kazanarak 10.090,28 puana yükseldi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 65,96 puan artış sağlandı ve toplam işlem hacmi 40 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektör Analizi

Bankacılık endeksi %0,28, holding endeksi ise %0,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en yüksek kazancı %2,11 ile finansal kiralama ve faktoring sağlarken, en çok kaybeden sektör %1,22 gerileyen sigorta oldu.

TCMB Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü enflasyon raporu tanıtımında 2024, 2025 ve 2026’nın enflasyon tahminlerinde değişiklik yapmadıklarını açıkladı. Karahan, “2024 yılı sonunda enflasyonun %38’e gerileyeceğini, 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla %14 ve %9 seviyesinde koruduk.” sözlerini kaydetti.

Küresel Piyasalardaki Durum

Küresel piyasalar ABD ekonomisine dair endişelerle negatif bir seyir izlerken, yurt içi piyasalar pozitif ayrışmayı sürdürüyor. Analistler, ABD'deki işsizlik maaşı başvurularının, iş gücü piyasası hakkında daha fazla bilgi sunabileceğini belirtirken, BIST 100 endeksinin teknik açıdan 9.800 ve 9.750 puanın destek, 10.100 ve 10.200 puanın ise direnç bölgeleri olduğunu aktardı.

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