İkinci el fiyatına ama sıfır! Fiat bu modelini bedavadan biraz pahalıya satıyor

Otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşın ayaklarını yerden keseceği uygun fiyatlı araba modelleri için yeni bir duyuru geldi. İşte o araç modelleri ve fiyatları için tüm detaylar haberimizde…







FİAT O MODELİN SIFIRINI 400.000 TL'YE DÜŞÜRDÜ! GÖREN DUYAN BAYİYE KOŞTU

Fiat'ın yeni modelleri uygun fiyatları ve ÖTV indirimleriyle öne çıkıyor. Egea ve Panda gibi ikonik modeller şehirli ve çevre dostu bir sürüş deneyimi sunuyor. Fiat, yenilikçi tasarımı ve uygun fiyatlarıyla sürücü beklentilerini karşılamaya devam ediyor. Bir araba seçin, paradan tasarruf edin ve sürün!

Son dönemde otomobil fiyatlarında yaşanan artış Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) konusunu yeniden gündeme getirdi. Araç fiyatlarını düşürmek için halk, kullanılmış araba ithalatına izin verilmesini ve yeni araba maliyet vergilerinin düşürülmesini talep etmeye başladı. Fiat, ÖTV'siz satılan modelleri olan Fiat Esia ve Fiat Panda için Aralık ayına özel fiyat listesini açıkladı.

YENİLİKÇİ TASARIMIYLA FİAT EGEA: ÖZEL FİYATLARLA SİZİ BEKLİYOR!

Fiat Egea modellerinin fiyat ayarlaması kullanıcılara cazip seçenekler sunuyor. Fiat Egea 2023 model fiyatları şu şekilde:

FİAT EGEA SD (MODEL YILI 2023)

EASY 1.4 Fire 95 HP- Fiyat: 439.300 Türk Lirası

EASY 1.3 M.Jet 95 HP - Fiyat: 539.200 Türk Lirası

URBAN 1.4 Fire 95 HP- Fiyat: 472.600 Türk Lirası

LOUNGE 1.4 Fire 95 HP- Fiyat: 500.400 Türk Lirası

LIMITED 1.4 Fire 95 HP- Fiyat: 528.200 Türk Lirası

FİAT EGEA HB (MODEL YILI 2023)

STREET 1.4 Fire 95 HP- Fiyat: 472.600 Türk Lirası

FİAT EGEA CROSS (MODEL YILI 2023)

STREET 1.4 Fire 95 HP - Fiyat: 485.400 Türk Lirası

URBAN 1.4 Fire 95 HP - Fiyat: 507.600 Türk Lirası

LOUNGE 1.4 Fire 95 HP - Fiyat: 535.400 Türk Lirası

LIMITED 1.4 Fire 95 HP - Fiyat: 555.400 Türk Lirası

FİAT PANDA: ŞEHİRDEKİ YENİ YOL ARKADAŞINIZ!

Fiat Panda modelleri kompakt tasarımları ve çevre dostu özellikleriyle öne çıkıyor. Fiat Panda 2023 model fiyatları şu şekilde:

FİAT PANDA (MODEL YILI 2023)

CITY 1.0 Hybrid 70 HP- Fiyat: 438.700 Türk Lirası

CROSS 4x2 1.0 Hybrid 70 HP- Fiyat: 470.300 Türk Lirası

YOLCULUĞUNUZDA TARZINIZI YANSITIN: FİAT 500

Fiat 500 modelleri, modern tasarımları ve çevre dostu özellikleriyle sürücüleri etkiliyor. Fiat 500 2023 model fiyatları şu şekilde:

FİAT 500 (MODEL YILI 2023)

HB DOLCEVITA 1.0 Hybrid 70 HP- Fiyat: 531.500 Türk Lirası

Fiat, yenilikçi modelleri ve rekabetçi fiyatlarıyla Türk sürücülerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Paradan tasarruf etmek ve sürüş keyfinizi en üst düzeye çıkarmak için arabanızı seçin.