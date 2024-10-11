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IMF Üyelerinin Borçlanma Maliyetlerini Düşürüyor

IMF, üyelerinin borçlanma maliyetlerini yıllık 1,2 milyar dolar azaltacak yeni tedbirler getirdi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 23:58
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 23:58
IMF Üyelerinin Borçlanma Maliyetlerini Düşürüyor

IMF'den Üyeleri Destekleyecek Yeni Önlemler

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, örgütün yeni önlemlerinin üyelerin borçlanma maliyetlerini yılda yaklaşık 1,2 milyar dolar azaltacağını açıkladı.

Yüksek Faiz Ortamında Önemli Adımlar

Georgieva, zorlu küresel koşullar ve yüksek faiz oranları ile mücadelede, yapılan bu reformların üyelerin borçlanma yükünü önemli ölçüde hafiflettiğine dikkat çekti. Onaylanan yeni tedbirlerin, ülkelerin IMF'den alacakları borçların maliyetini %36 oranında düşüreceği belirtildi.

Uygulama Tarihi ve Etkileri

Bu reformların 1 Kasım tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği duyuruldu. Aynı zamanda, 2026 mali yılında ek ücrete tabi olacak ülke sayısının 20'den 13'e indirilmesi bekleniyor.

Reformun Uzun Dönem Kazanımları

Georgieva, bu önlemlerin sadece anlık mali yükümlülükleri azaltmakla kalmayıp, IMF'nin global değişimlere ayak uydurarak üyelerine sürekli hizmet vermelerini sağladığını da vurguladı. Ayrıca, bu tedbirlerin, ihtiyaç duyulduğunda destek alınabilecek bir borç verme ve risk yönetimi sisteminin önemli bir parçası olmaya devam edeceği dile getirildi.

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