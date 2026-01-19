İnegöl'de Futbol Renkleri Kovanlara Taştı: Isı Yalıtımlı Kovanlar Revaçta

İnegöl'de arıcı Hayri Soylu, talebe göre sarı-kırmızı, sarı-lacivert, siyah-beyaz ve yeşil-beyaz ısı yalıtımlı kovan üretiyor; verim ve arı sağlığı öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:35
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:35
İnegöl'de arıcılıkla uğraşan Hayri Soylu, arıcılardan gelen talep üzerine sarı-kırmızı, sarı-lacivert, siyah-beyaz, yeşil-beyaz gibi renklerde ısı yalıtımlı kovan üretimi yapıyor.

Geleneksel arıcılıkta yenilikçi adımlar

Babadan miras arıcılıktan geçimini sağladığını belirten Soylu, Uludağ eteklerinde yaklaşık 100 kovanda bal ürettiklerini anlattı. "Uluslaraarası arıcılık fuarlarına katılıyoruz, Uludağ Üniversitesi ile çalışıyoruz. Kaliteli, yüksek verimle üretim için çabalıyoruz" dedi.

Isı yalıtımlı kovanların verim artışı

Soylu, iyi bal üretimi için arıların sağlığının önem taşıdığını, bu kapsamda yaklaşık 5 yıldır üzerinde çalıştıkları kovanlarla ilgili çok güzel sonuçlar aldıklarını vurguladı: "Önce biz denedik. Sonra geliştirdiğimiz ısı yalıtımlı kovanlarımızdan arkadaşımıza verdik denemesi için. Rusya’da arıcılık yaptı sonra Bursa’ya geldi burada devam ediyor. 30 kovan yaptırdı bize ve 750 kilogram kestane balı üretti. 2 yıldır kullanıyor ve yaz-kış hiç arı zaiyatı vermeden üretim yapıyor."

Kovanların ısı yalıtımlı olmasının arıların sağlığını ve rahatını koruduğunu, bal üretimini artırdığını belirten Soylu, yaz-kış taşımasının da kolay olduğunu, bu kovanlarda rutubet, terlemeye bağlı hastalıklar ve soğuklara bağlı ölümlerin azaldığını söyledi.

Malzeme ve tasarım

Diğer normal kovanların sadece ahşap olduğunu aktaran Soylu, "Sandviç panelli kovanlarımız ısı yatılımı sağlıyor. Polen tuzaklı kovan bunlar. Bu kovanlarda rutubet ve nem terleme oranı çok daha düşük. Sandviç paneller çevre dostu bir malzemeden yapılıyor. Diğer kovanlar genellikle çam ağacından yapıldığı için ağır oluyorlar. Biz ithal Sibirya ladini kullanıyoruz. Bunlar daha hafif oluyor. Çerçevede bile bu ladinlerden kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Talep ve dağıtım

Bursa başta olmak üzere Bitlis, Ordu, Ankara, Samsun, Gümüşhane gibi yerlere kovan gönderdiklerini söyleyen Soylu, yurt dışı satışlarının daha önce olduğunu, talebe göre zaman zaman sürdüğünü belirtti.

Futbol rekabeti arıcılığa yansıdı

Birçok arıcının tuttuğu takımın renklerini istediğini anlatan Soylu, "Renkli olmasını seviyorlar biz de ona göre yapıyoruz. Bursaspor rengini yeşil-beyazı isteyen oluyor. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçeli olanlar takımlarının renklerinde istiyorlar. Biz talebe göre kovanı sarı-kırmızı, sarı-lacivert, siyah-beyaz boyayıp gönderiyoruz. Bazen arayanlara ’isterseniz arıları bile boyayıp göndeririz’ diye espri de yapıyoruz. Özellikle rekabetin kızıştığı son günlerde takım renklerinde kovanlara talep arttı" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

