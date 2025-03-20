İngiltere Merkez Bankası Politika Faizini Sabit Tutuyor: %4,5

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini %4,5 seviyesinde sabit bıraktı. Piyasa beklentileriyle uyumlu bir karar alındı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 15:01
İngiltere Merkez Bankası Politika Faizini Sabit Tutuyor: %4,5

İngiltere Merkez Bankası Faizi Sabitledi

İngiltere Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini yüzde 4,5 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. Bu karar, ekonomik istikrarı korunma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Ekonomik Görünüm

Merkez Bankası'nın bu hamlesi, enflasyon ve ekonomik büyümeye ilişkin belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle dikkatle izleniyor. Uzmanlar, faiz oranlarının mevcut seviyelerde kalmasının, ekonomik toparlanma sürecini destekleyeceğini öngörüyorlar.

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