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Invamed Sağlık Ekibi'nden Endonezya'da İnsani Yardım Faaliyeti

Invamed, Endonezya'da 100'den fazla doktorla insani yardım çalışmaları gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 14:19
Invamed Sağlık Ekibi'nden Endonezya'da İnsani Yardım Faaliyeti

Invamed'in İnsani Yardım Faaliyetleri

Invamed Sağlık Ekibi, Endonezya'daki Udayana Üniversitesi Hastanesi'nde 100'ün üzerinde doktorun katılımıyla insani yardım çalışmaları düzenledi. Bu etkinlik, hastalara tanı, teşhis ve tedavi hizmeti sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Katılımcı Doktorlar ve Faaliyetler

Invamed tarafından yapılan açıklamaya göre, Dr. Sergio Gianesni, Dr. Anom Werdana, Dr. Mehdi Triki, Dr. Metai Sergiu, Dr. Ahlam Morroco, Dr. Nathalia Cardoso, Dr. Agung Anom Arie Wiradana, Dr. Kürşat Bozkurt ve Dr. Suat Doğancı başta olmak üzere birçok doktor organizasyonda yer aldı. Etkinlikte damar cerrahisinden beyin cerrahisine, ortopediden nörolojiye, onkolojiden dermatolojiye kadar geniş bir yelpazede tedavi uygulandı.

Sürdürülebilir Sağlık Sistemine Katkı

Doktorlar, hastalara tedavi sunmanın yanı sıra, hastane personeline de yeni tedavi yöntemleri hakkında eğitim vererek sürdürülebilir bir sağlık sistemine katkıda bulundu. Bu yaklaşım, sağlık hizmetlerinin geleceği için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Yüksek Teknoloji Ekipmanlar

Etkinlik sırasında Invamed tarafından üretilen yapay zeka destekli diagnostik araçlar, cerrahi robotlar, biyouyumlu implantlar, yapay damarlar ve stent greftler gibi yüksek teknoloji sağlık ekipmanları da dikkat çekti. Bu malzemelerin sağladığı avantajlar hastalara daha iyi hizmet verilmesini sağladı.

Invamed, bu tür insani yardım faaliyetleriyle hem yerel sağlık sistemlerini desteklemekte hem de global sağlık alanındaki katkısını artırmaktadır.

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