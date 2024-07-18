iPhone fiyatları Türkiye'ye özel düştü! Bu fiyatı ilk kez göreceksiniz

Akıllı telefon pazarının en önemli markalarından biri olan Apple, dünya çapında en popüler modelleri sunuyor. Bu durum Türkiye'de de geçerli ancak Türkiye'de iPhone fiyatları çoğu ülkeye göre çok daha yüksek. Bu soruna yol açan en büyük etken ise telefonlara uygulanan vergidir. İnsanlar bu durumdan şikayet ederken Apple'ın yeni modeli en düşük özel tüketim vergisi dilimine girecek. Detaylar haberimizde...







TÜRKİYE’YE ÖZEL DÜŞÜK VERGİLİ İPHONE GELİYOR, ŞİMDİYE KADAR Kİ EN UCUZU



Apple, bütçeye uygun iPhone modelinin Türkiye'de düşük vergi diliminde satılması için adımlar attı.

Maalesef Apple logolu iPhone modelleri ülkemizde en yüksek vergi diliminde satılıyor. Cupertino merkezli dev, bu zinciri kırmak için adımlar attı.

Bilmeyenler için kısa bir hatırlatma. Ülkemizde artan oranlı özel satış vergisi tıpkı otomobillerde olduğu gibi akıllı telefonlarda da tahsil ediliyor. Yani doğrudan satış fiyatı düşük olan telefonlar düşük özel satış vergisine tabi olurken, doğrudan satış fiyatı yüksek olan telefonlar yüksek özel satış vergisine tabi olacak.

Aslında ülkemizdeki iPhone modellerinin bu kadar yüksek fiyatlara sahip olmasının temel nedenlerinden biri de bu. Bu zincir yeni iPhone modeliyle kırılacak.

Sızan bilgilere göre Apple, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yüksek vergili ülkelere özel bir politika uygulayacak.

Bu politika kapsamında Apple Store'da satılan en ucuz iPhone modeli alt vergi dilimine dahil edilecek. Dolayısıyla vergi oranları düştüğünde iPhone modelinin fiyatı da ciddi oranda ucuzlayacak.

Bu çalışma henüz taslak aşamasında ve iPhone 16 serisiyle birlikte hayata geçirilmesi bekleniyor.

Bu şekilde iPhone fiyatı daha insani bir seviyeye indirilebilir, ancak pazarlıklı bir fiyata değil.

Bunu bir dipnotla hatırlatalım. Bu çalışma, satışta olan en düşük fiyatlı iPhone modeline odaklanacak. Yani iPhone 16 piyasaya çıktığında satışa sunulan en ucuz iPhone modeli iPhone SE ise bu çalışma SE modeli için geçerli olacak.