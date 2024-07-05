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İş Bankası emekli promosyonunda vites artırdı! 4A 4B 4C emeklisine kaçmaz rakam

3 Temmuz'da açıklanan enflasyon farkının ardından netleşen maaş zamları yeterli gelmeyince İş Bankası duruma el attı! 4a, 4b ve 4c emeklilerinin tamamının faydalanabileceği bir emekli promosyon kampanyası duyuran banka, tüm detayları da açıkladı. İşte Temmuz 2024 İş Bankası emekli promosyonu kampanyası detayları...

Yayın Tarihi: 05.07.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 16:06
İş Bankası emekli promosyonunda vites artırdı! 4A 4B 4C emeklisine kaçmaz rakam

Daha fazla emekli maaş müşterisini bünyesine çekmek adına adeta kıyasıya yarışa giren bankalar Temmuz 2024 emekli promosyonu kampanyalarını bir kez daha güncelledi. Güncellenen kampanyayı emekliler merakla araştırırken, bir yeni güncelleme de İş Bankası’ndan geldi. İş Bankası emekli promosyon kampanyası Temmuz ayında bir kez daha duyurulurken, tüm detaylar yenilendi. Emekli vatandaşların nakit ihtiyacının arttığı bugünlerde kampanyanın güncellenmesi ise adeta can suyu oldu. 

emekli promosyonu

Emekli vatandaşlara verdiği promosyon tutarlarını güncelleyen İş Bankası, bu kapsamda detayları yeniden aktardı. Temmuz ayında açıklanan enflasyon farkının ardından emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşirken, beklentilerin altında kaldı. Hatta öyle ki kök maaş nedeniyle yaklaşık 3.6 milyondan fazla emeklinin zam alamayacağı ve 10 bin liralık maaşla 6 ay daha geçinmek zorunda olduğu ortaya çıktı. Hal böyle olunca da emekliler bir kez daha emekli promosyon ödemelerini araştırmaya başladı. 

Peki İş Bankası Temmuz 2024 emekli promosyon kampanyasının detayları nasıl oldu? İşte güncellenen rakamlarıyla İş Bankası emekli promosyon kampanyası Temmuz 2024… 

İş Bankası emekli promosyonu kampanyasını güncelledi! 

Emeklilere müjdeli haber İş Bankası'ndan geldi. Banka, 2024 yılı için emekli promosyon rakamlarını artırdığını açıkladı. Temmuz ayı emekli maaş zammının belli olmasının ardından gözler emekli promosyonlarına çevrilirken, İş Bankası da bu kapsamda emekli promosyonlarını güncelleyerek yeni rakamları duyurdu.

iş bankası promosyon

İş Bankası emekli promosyon detayları

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yaptığı anlaşma kapsamında İş Bankası, 31 Temmuz 2024 tarihine kadar maaşını İş Bankası’na taşıyıp 3 yıl kalmayı taahhüt edenlere promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Maaşını taşıma işleminin tamamlanmasını ve 3 yıllık maaş anlaşmasının yapılmasının ardından yapılacak olan İş Bankası emekli promosyonun tutarları ise şöyle oldu: 

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İş Bankası emekli promosyonu başvurusu nasıl yapılır?

Emekli maaşını İş Bankası'na taşımak isteyen emekliler için başvuru süreci oldukça basit tutuldu. Yurt genelindeki yaygın şube ve ATM ağı sayesinde emekli maaşlarına kolayca ulaşmak isteyen emekliler, İşCep mobil uygulaması veya İnternet Şubesi üzerinden de emekli maaşlarını taşıyabilecekler. Maaşını online olarak taşımanın yanı sıra emekli promosyonu başvurusu online olarak da yapılabilecek. Ayrıca, e-Devlet kapısı aracılığıyla da banka değişikliği işlemleri gerçekleştirilebilecek. 

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İş Bankası emekli promosyonunda vites artırdı! 4A 4B 4C emeklisine kaçmaz rakam

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