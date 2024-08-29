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İş Dünyasında Enflasyon Muhasebesine Yönelik Yeni Kolaylıklar

Küçük işletmelere sağlanan enflasyon düzeltmesi kolaylıkları ekonomik büyümeyi teşvik edecek.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 13:17
İş Dünyasında Enflasyon Muhasebesine Yönelik Yeni Kolaylıklar

İş Dünyasından Enflasyon Muhasebesi Değerlendirmesi

ASO Başkanı Seyit Ardıç: "Enflasyon düzeltmesi uygulamasında verilen kolaylık, ekonomimizin üretim, istihdam ve ihracatını destekleyecek. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Küçük İşletmelere Önemli Kolaylıklar

İş dünyası temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı yeni düzenlemeleri olumlu karşılıyor. Cirosu 50 milyon liranın altında olan 1,5 milyon işletme, 2024 yılındaki geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmak zorunda kalmayacak.

Ekonomik Yararlar

Ardıç, bu uygulamanın, öz sermayesi zayıf olan ve yüksek borçlanma düzeyine sahip işletmelere rahatlama sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, yatırım yapan iş sahiplerinin, enflasyon muhasebesindeki kolaylık sayesinde yatırımlarını gerçekleştirebilecekleri belirtildi.

Ayrıca Talep ve Beklentiler

ATO Başkanı Gürsel Baran: "Bu karar, küçük işletmelerin mağduriyetlerinin önlenmesinde önemli bir adım. Ancak, 50 milyon lira sınırının güncellenmesi gerektiğini düşünüyoruz."

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: "Kararı yerinde buluyoruz. Esnafta fiktif kazanç ortaya çıkmaması için enflasyon düzeltmesinin bir kez yıllık uygulanmasını öneriyoruz."

Emre Kartaloğlu: "Bakanlıkla yaptığımız görüşmelerde, geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesinin uygulanmaması gerektiğini vurguladık. Verilen beyannamelerin düzeltilmesi ihtiyari olmalı."

Sosyal Medya Yorumları

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakan Mehmet Şimşek ve ekibine, iş dünyasının taleplerine kulak verdikleri için teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

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