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İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Aralık 2024'te 50,9'a Yükseldi

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Aralık 2024'te 50,9 olarak ölçüldü, bu durum ihracat pazarında iyileşmeye işaret ediyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 11:11
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Aralık 2024'te 50,9'a Yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Aralık 2024 sonuçlarını açıkladı. Endeks, 50,9 seviyesine yükselerek, ihracat ikliminde yaşanan olumlu gelişmeleri ortaya koydu.

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi, 50 eşik değerinin üzerinde ölçülen tüm rakamlarla ihracat ikliminde iyileşmeyi ifade ederken, 50'nin altındaki değerler bozulmayı gösteriyor. Kasım ayında 50,6 olan endeks, Aralık ayında 50,9'a çıkarak, talep koşullarındaki olumlu değişimi işaret ediyor. Aralığın iyileşmesi ılımlı olsa da önceki aya göre daha belirgin bir artış sergiledi.

Aralık 2024 itibarıyla, PMI anketi kapsamında değerlendirilen ülkeler arasında en hızlı ekonomik büyüme Orta Doğu'da gerçekleşti. Suudi Arabistan en güçlü üretim artışını gösterirken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de sekiz aylık zirvede genişleme kaydetti.

Ayrıca, ABD'deki ekonomik aktivite önemli bir artış gösterdi. Kuveyt’te üretim hızla yükselirken, Katar'daki büyüme daha ılımlı düzeyde seyretti. Mısır ve Lübnan ise daralma yaşadı. Türkiye'nin imalat sanayi ihracatının yaklaşık yüzde 7'sini oluşturan bu altı ekonominin durumu, genel ihracat görüşlerini etkiledi.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Türk imalat sektörünün 2024 yılında genel olarak büyüme kaydettiğini belirtti. Harker, "Dünyanın farklı bölgelerinde çelişkili eğilimlerin sürdüğünü" vurgulayarak, Orta Doğu'nun büyümenin önemli kaynaklarından biri olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Harker, 2024'ün ikinci yarısında ABD'de pozitif bir performans beklediklerini ve Türk firmalarının 2025 yılına kilit ticaret pazarlarında daha dengeli bir talep ortamıyla başlayacaklarını ümit ettiklerini dile getirdi.

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