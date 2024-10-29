İstanbul Havalimanı: 6 Yılda 317 Milyon Yolcuyu Ağırladı

Havalimanının Özellikleri

Toplamda 76,5 milyon metrekarelik alan üzerinde inşa edilen havalimanı, geniş terminalleri ve yüksek kapasitesiyle dikkat çekiyor. 53 bin 700 metrekare duty free alanı ve 181 mağaza ile 114 restoran ve kafe bulunmaktadır. 1 milyon metrekare otopark alanına sahip olan havalimanında, 101 farklı hava yolu şirketi uçuş hizmeti sunmaktadır.

Uçuş ve Taşımacılık Verileri

Bugüne kadar gerçekleştirilen 2.144.261 uçuşla toplamda 317 milyon 714 bin yolcu taşındı. Ayrıca, 1,4 milyon ton kargo transferi de gerçekleşti. Havalimanı, 120’den fazla ülkeye uçuş imkanı sunmakta ve 322 nokta ile geniş bir ağ oluşturmaktadır.

Ödüller ve Tanınma

Havalimanı, 2022 ve 2023 yıllarında Avrupa'nın en çok uçuş yapılan uluslararası havalimanı unvanına sahip olmuştur. Conde Nast Traveler dergisinin okuyucuları tarafından "Dünyanın En İyi Havalimanı" seçilmiştir. 2024 yılında, Travel and Leisure ve Skytrax gibi kaynaklardan birçok ödül alarak uluslararası arenada adından söz ettirmiştir. Ayrıca, Global Traveler dergisi tarafından sağlanan ödüllerle de pek çok kategoride öne çıkmıştır.