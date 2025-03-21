İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Euro Fiyatları: 37,98 ve 41,13 TL ile Başladı

İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları yeni güne ilginç bir başlangıç yaptı. Bugün dolar, 37,9840 lira seviyesinden açılış yaparken, euro ise 41,1310 lira değerinde işlem görüyor.

Soon ki, serbest piyasada dolar 37,9820 lira karşılığında alınırken, satış fiyatı 37,9840 lira olarak belirlendi. Euro ve dolara ait son durum ise şu şekilde: 41,1290 lira alım ve 41,1310 lira satış fiyatı ile işlem görmekte.

Dün, dolarda satış fiyatı 38,0030 lira, euro ise 41,3160 lira değerindeydi. Bu değişim, yatırımcılar ve döviz piyasasında işlem yapanlar için önemli bir takip noktası.