Adilcevaz'da 12 Bin Aşılı Ceviz Fidanı Dağıtıldı

Bitlis Valiliği'nden tarıma destek

Bitlis Valiliği, tarımsal üretimi desteklemek ve bölgedeki ceviz yetiştiriciliğini güçlendirmek amacıyla Adilcevaz ilçesinde 12 bin adet aşılı ceviz fidanı dağıttı.

Adilcevaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende çiftçiler yoğun ilgi gösterdi. Programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, ilin tarımsal potansiyelinin artırılması için yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

Vali Karakaya, "Çiftçilerimizin üretim gücünü artırmak için desteklerimizi sürdürüyoruz. Bugün dağıttığımız 12 bin aşılı ceviz fidanı ile hem verimi yükseltmeyi hem de ilçe ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Dağıtılan fidanların tamamının yüksek verimli ve bölge şartlarına uygun türlerden oluştuğu belirtildi. Yetkililer, ceviz fidanı desteğinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ifade etti.

Fidanlarını teslim alan çiftçiler, destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek bu tür projelerin üreticiye büyük katkı sağladığını söyledi.

Program, çiftçilere fidan tesliminin yapılmasıyla sona erdi.

ADİLCEVAZ İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇESİNDE DÜZENLENEN TÖRENE ÇİFTÇİLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ.