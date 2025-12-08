DOLAR
Adilcevaz'da 12 Bin Aşılı Ceviz Fidanı Dağıtıldı

Bitlis Valiliği Adilcevaz’da 12 bin aşılı ceviz fidanı dağıtarak tarımsal üretimi ve ilçe ekonomisini güçlendirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 12:09
Bitlis Valiliği'nden tarıma destek

Bitlis Valiliği, tarımsal üretimi desteklemek ve bölgedeki ceviz yetiştiriciliğini güçlendirmek amacıyla Adilcevaz ilçesinde 12 bin adet aşılı ceviz fidanı dağıttı.

Adilcevaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende çiftçiler yoğun ilgi gösterdi. Programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, ilin tarımsal potansiyelinin artırılması için yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

Vali Karakaya, "Çiftçilerimizin üretim gücünü artırmak için desteklerimizi sürdürüyoruz. Bugün dağıttığımız 12 bin aşılı ceviz fidanı ile hem verimi yükseltmeyi hem de ilçe ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Dağıtılan fidanların tamamının yüksek verimli ve bölge şartlarına uygun türlerden oluştuğu belirtildi. Yetkililer, ceviz fidanı desteğinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ifade etti.

Fidanlarını teslim alan çiftçiler, destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek bu tür projelerin üreticiye büyük katkı sağladığını söyledi.

Program, çiftçilere fidan tesliminin yapılmasıyla sona erdi.

