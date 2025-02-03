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İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları: Dolar 35,92 Lira, Avro 36,81 Lira

İstanbul'da serbest piyasada döviz fiyatları güncellendi. Dolar ve avro haftaya yükselişle başladı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 09:02
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 09:02
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları: Dolar 35,92 Lira, Avro 36,81 Lira

İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

İstanbul serbest piyasa döviz fiyatları, haftaya dolar 35,9200 liradan ve avro 36,8100 liradan başlayarak yatırımcıların ilgisini çekti.

Döviz Alım Satım Fiyatları

Serbest piyasada 35,9180 liradan alınan dolar, 35,9200 liradan satılmakta. Öte yandan, 36,8080 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,8100 lira olarak belirlendi.

Geçtiğimiz Haftalık Değişim

Cuma günü, doların satış fiyatı 35,8580 lira, avronun ise 37,2210 lira olmuştu. Bu değerlerle birlikte döviz piyasasında dikkat çeken bir dalgalanma gözlemleniyor.

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