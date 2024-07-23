İstanbul Ticaret Üniversitesi 2024-2025 Burs ve İndirimlerini Duyurdu

İstanbul Ticaret Üniversitesi Yeni Burs ve İndirim Oranlarını Açıkladı

İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2024-2025 akademik yılına dair yeni kayıt yapacak olan öğrencilere sunacağı burs ve indirim fırsatlarını duyurdu. Üniversitenin açıklamalarına göre, ücretli bölümlere ilk tercihini yapan öğrencilere %50 burs imkanı sağlanacakken, ilk üç tercihine burslu kontenjan yazanlara %25 bursun yanı sıra ekstra %10 indirim bursu da sunulacak.

İndirim ve Burs Fırsatları

Üniversite, öğrenci ve mezunlarına yönelik kardeş indirimleri ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) indirimleri ile dikkat çekiyor. 23 yıldır eğitim vermekte olan İstanbul Ticaret Üniversitesi, tanıtım etkinliklerine Sütlüce ve Küçükyalı yerleşkelerinde devam ediyor ve 2024-2025 akademik yılında ilk 10 üniversite arasında yer almayı hedefliyor. Mezuniyet Sayıları ve Kontenjanlar

Bugüne kadar 25 binden fazla mezun veren üniversite, yeni yılda 1751 öğrenci alacak. Lisans ve önlisans programları ile birlikte İşletme, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım gibi farklı disiplinlerde eğitim vermektedir. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye'nin en fazla doktora mezunu veren ilk beş üniversitesinden biridir.

İTO İndirimleri ve Başarı Bursları

İstanbul Ticaret Üniversitesi, İTO üyelerine ve onların çocuklarına %15 indirim sunmaktadır. Ayrıca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre ilk 100'e giren öğrencilere 20 bin, ilk 1000'e 15 bin, ilk 5000'e 10 bin, ilk 10000'e 7500, ilk 25000'e giren öğrencilere ise 5000 lira ödeme yapılacaktır. Bu başarı bursları, öğrenim süresi boyunca her yıl dokuz ay boyunca ödenmektedir.

Pedagojik Formasyon Eğitimleri

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Eğitim Bilimleri bölümü aracılığıyla pedagojik formasyon eğitimi imkanı sunmaktadır. Öğrenciler, Matematik, Psikoloji (yüzde 30 İngilizce), Lojistik Yönetimi, Yazılım Mühendisliği gibi programlarda eğitim alırken bu fırsattan faydalanabilirler.