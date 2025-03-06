İstanbul ve Ankara Döviz Kurları: Güncel Alış ve Satış Fiyatları

Döviz Kurları Güncel Fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları aşağıda yer almaktadır:

İstanbul Serbest Piyasalar

Döviz Türü Alış Satış ABD Doları 36,4300 36,4310 Avro 39,1050 39,1060 Sterlin 46,7700 46,7800 İsviçre Frangı 41,0200 41,0300

Ankara Serbest Piyasalar

Döviz Türü Alış Satış ABD Doları 36,4000 36,4800 Avro 39,0650 39,1450 Sterlin 46,7100 46,9200

Gelişmeleri yakından takip etmeye devam edin.