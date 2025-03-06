İstanbul ve Ankara Döviz Kurları: Güncel Alış ve Satış Fiyatları

İstanbul ve Ankara'da döviz kurlarındaki güncel alış ve satış fiyatları açıklandı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 17:22
İstanbul ve Ankara Döviz Kurları: Güncel Alış ve Satış Fiyatları

Döviz Kurları Güncel Fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları aşağıda yer almaktadır:

İstanbul Serbest Piyasalar

Döviz TürüAlışSatış
ABD Doları36,430036,4310
Avro39,105039,1060
Sterlin46,770046,7800
İsviçre Frangı41,020041,0300

Ankara Serbest Piyasalar

Döviz TürüAlışSatış
ABD Doları36,400036,4800
Avro39,065039,1450
Sterlin46,710046,9200

Gelişmeleri yakından takip etmeye devam edin.

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