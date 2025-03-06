İstanbul ve Ankara Döviz Kurları: Güncel Alış ve Satış Fiyatları

Döviz Kurları Güncel Fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları aşağıda yer almaktadır:
İstanbul Serbest Piyasalar
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|36,4300
|36,4310
|Avro
|39,1050
|39,1060
|Sterlin
|46,7700
|46,7800
|İsviçre Frangı
|41,0200
|41,0300
Ankara Serbest Piyasalar
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|36,4000
|36,4800
|Avro
|39,0650
|39,1450
|Sterlin
|46,7100
|46,9200
Gelişmeleri yakından takip etmeye devam edin.