İstanbullulara chip-para ve 250 TL iade müjdesi! İstanbulkart kullananlar dikkat...

Chip-Para Kazanma Fırsatı

Akbank’ın yeni kampanyası kapsamında, 2 Temmuz 2024 - 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında Akbank Mobil üzerinden yapılan 200 TL ve üzeri İstanbulkart bakiye yüklemelerinde, kullanıcılar 100 TL değerinde chip-para kazanabilecek. Her müşteri yalnızca bir kez bu kampanyadan yararlanabilir ve toplamda en fazla 100 TL chip-para kazanabilir.

Kampanya Şartları ve Kullanım



Kampanya yalnızca ana kartlar için geçerli olup, otomatik bakiye yükleme talimatları ve mevcut bakiye yüklemeleri kampanyaya dahil edilmemektedir. Kazanılan chip-paralar, kampanya koşullarının yerine getirilmesinden sonra karta yüklenecek olup, iptal ve iade işlemlerinde yüklenen chip-para geri alınacaktır. Chip-para yüklemeleri, Ağustos ayının ilk haftasında aktif Akbank kredi kartı ya da banka kartı sahiplerinin hesaplarına yapılacaktır. Yükleme döneminde aktif bir kartı bulunmayan müşterilere ödüllendirme yapılmayacaktır.

İstanbulkart Harcamalarında İade Fırsatı



Akbank’ın ikinci kampanyası ise, “1048ISTANBUL” davet kodu ile Akbank Mobil üzerinden ilk kez Akbanklı olanlara özel. 1-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında bu davet kodu ile Akbanklı olanlar, yıl sonuna kadar İstanbulkart harcamalarında aylık 250 TL, toplamda ise 1500 TL’ye kadar iade kazanabilecekler. İade, müşterilerin Akbank banka ya da Axess, Wings kredi kartları ile yaptıkları İstanbulkart yüklemelerinin ardından, ilgili ayı takip eden ayın ilk 10 iş günü içinde karta yansıtılacaktır.

İade Şartları ve Süreç



Kampanya kapsamında yapılacak iadeler, yalnızca İstanbulkart mobil, Akbank Mobil ve Juzdan uygulamalarından Akbank banka ya da Axess, Wings kredi kartları ile yapılan yüklemeler için geçerli olup, fiziksel yöntemlerle yapılan para yüklemeleri kampanyaya dahil edilmemektedir. Ayrıca, mobilden müşteri olma sürecini tamamlamış bireysel müşteriler, kampanya koşullarını sağlamalı ve gerekli belgeleri bankaya 31 Temmuz 2024 tarihine kadar teslim etmelidir. Kurye aracılığıyla işlemlerini tamamlayan müşteriler de, belgelerin 31 Temmuz 2024 tarihine kadar bankaya ulaşmasını sağlamalıdır.

Kampanya Kapsamı



Bu kampanyadan sadece bireysel müşteriler ve şahıs şirketi sahibi müşteriler yararlanabilirken, tüzel müşteriler kampanyadan yararlanamayacaktır. Ayrıca, Free ve Bank’O Card Axess kartları kampanyadan hariç tutulmuştur.