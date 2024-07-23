Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İstanbullulara chip-para ve 250 TL iade müjdesi! İstanbulkart kullananlar dikkat...

Akbank, İstanbulkart kullanıcılarına yönelik iki yeni kampanya başlattı. 2 Temmuz 2024 ile 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya, Akbank Mobil uygulaması üzerinden yapılan İstanbulkart bakiye yüklemelerinde 100 TL chip-para kazanma fırsatı sunuyor. Ayrıca, Akbank Mobil üzerinden 1-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında Akbanklı olanlara, İstanbulkart harcamalarında aylık 250 TL’ye kadar iade fırsatı sağlanacak.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 14:36
İstanbullulara chip-para ve 250 TL iade müjdesi! İstanbulkart kullananlar dikkat...

Chip-Para Kazanma Fırsatı

Akbank’ın yeni kampanyası kapsamında, 2 Temmuz 2024 - 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında Akbank Mobil üzerinden yapılan 200 TL ve üzeri İstanbulkart bakiye yüklemelerinde, kullanıcılar 100 TL değerinde chip-para kazanabilecek. Her müşteri yalnızca bir kez bu kampanyadan yararlanabilir ve toplamda en fazla 100 TL chip-para kazanabilir.

Kampanya Şartları ve Kullanım

Kampanya yalnızca ana kartlar için geçerli olup, otomatik bakiye yükleme talimatları ve mevcut bakiye yüklemeleri kampanyaya dahil edilmemektedir. Kazanılan chip-paralar, kampanya koşullarının yerine getirilmesinden sonra karta yüklenecek olup, iptal ve iade işlemlerinde yüklenen chip-para geri alınacaktır. Chip-para yüklemeleri, Ağustos ayının ilk haftasında aktif Akbank kredi kartı ya da banka kartı sahiplerinin hesaplarına yapılacaktır. Yükleme döneminde aktif bir kartı bulunmayan müşterilere ödüllendirme yapılmayacaktır.

İstanbulkart Harcamalarında İade Fırsatı

Akbank’ın ikinci kampanyası ise, “1048ISTANBUL” davet kodu ile Akbank Mobil üzerinden ilk kez Akbanklı olanlara özel. 1-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında bu davet kodu ile Akbanklı olanlar, yıl sonuna kadar İstanbulkart harcamalarında aylık 250 TL, toplamda ise 1500 TL’ye kadar iade kazanabilecekler. İade, müşterilerin Akbank banka ya da Axess, Wings kredi kartları ile yaptıkları İstanbulkart yüklemelerinin ardından, ilgili ayı takip eden ayın ilk 10 iş günü içinde karta yansıtılacaktır.

İade Şartları ve Süreç

Kampanya kapsamında yapılacak iadeler, yalnızca İstanbulkart mobil, Akbank Mobil ve Juzdan uygulamalarından Akbank banka ya da Axess, Wings kredi kartları ile yapılan yüklemeler için geçerli olup, fiziksel yöntemlerle yapılan para yüklemeleri kampanyaya dahil edilmemektedir. Ayrıca, mobilden müşteri olma sürecini tamamlamış bireysel müşteriler, kampanya koşullarını sağlamalı ve gerekli belgeleri bankaya 31 Temmuz 2024 tarihine kadar teslim etmelidir. Kurye aracılığıyla işlemlerini tamamlayan müşteriler de, belgelerin 31 Temmuz 2024 tarihine kadar bankaya ulaşmasını sağlamalıdır.

Kampanya Kapsamı

Bu kampanyadan sadece bireysel müşteriler ve şahıs şirketi sahibi müşteriler yararlanabilirken, tüzel müşteriler kampanyadan yararlanamayacaktır. Ayrıca, Free ve Bank’O Card Axess kartları kampanyadan hariç tutulmuştur.

İLGİLİ HABERLER

Araç sahibi olmak işte bu kadar kolay! Araç aldıran kredi desteği Ford 2.El’de: Yüzde 2,99 faiz ile 250.000 TL'ye kadar kredi

Hepsiburada’dan kredi kartı ile alışverişte 3 ay erteleme! İşte kampanyanın avantajları

Akbank müşterileri acele etsin! Bunu yapana 1500 TL iade var

Tüm Türkiye'deki ATM'ler değişti! 7 bankadan flaş ATM kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Mamak'ta değerli bir taşınmaz satışta 1.600.000 TL değerinde!

IQ testi: İmkansız hesaplama! Bu problemi yalnızca bir dahi çözebilir

Bedava iPhone 15 ve Apple Watch dağıtılıyor! Elini çabuk tutan kapacak

111.000 tl- 208 BİN TL’ye sahilde eviniz olacak!

Emekli maaşını yükseltmenin gizli formülü! SGK uzmanı şifreyi verdi

İstanbullulara chip-para ve 250 TL iade müjdesi! İstanbulkart kullananlar dikkat...

Hepsiburada’dan kredi kartı ile alışverişte 3 ay erteleme! İşte kampanyanın avantajları

Akbank müşterileri acele etsin! Bunu yapana 1500 TL iade var

Bir tek evet sözünüze maaşınızın 12 katı destek! SGK karşılıksız ödeyecek

Araç sahibi olmak işte bu kadar kolay! Araç aldıran kredi desteği Ford 2.El’de: Yüzde 2,99 faiz ile 250.000 TL'ye kadar kredi

Tüm Türkiye'deki ATM'ler değişti! 7 bankadan flaş ATM kararı

Kia temmuz ayı bitmeden stoklarını dev indirimle bitiriyor! 250.000 TL 12 ay %2,49 faiz avantajı ile araç sahibi olun