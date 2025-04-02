İTO Başkanı Avdagiç'ten Boykot Çağrılarına Tepki

İTO Başkanı Avdagiç'ten Önemli Açıklamalar

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yapılan boykot çağrılarına karşı sert bir mesaj verdi. Avdagiç, "Boykot çağrıları yanlıştır. Türkiye'nin yerli ve bağımsız ekonomisinin ürünü ve istihdam kaynağı olan şirketlerine saldırılamaz" dedi.

Yerli Ekonomiye Destek Vurgusu

Avdagiç, yerli ürünlerin ve üretim süreçlerinin desteklenmesi gerektiğinin önemine dikkat çekerek, bu çağrıların Türkiye'nin ekonomik dinamiklerine zarar verebileceğini ifade etti. Türkiye'nin kendi kaynaklarıyla büyüyen bir ekonomi hedeflemesi gerektiğini vurguladı.

Böylelikle Avdagiç, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığının ve istihdam olanaklarının korunması için iş dünyasına birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.