İTO 'Gıdada İsrafa Dur De' Kampanyası Başlattı

İstanbul Ticaret Odası, gıda israfına dikkat çekmek için 'Gıdada İsrafa Dur De' kampanyasını hayata geçirdi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:42
İTO 'Gıdada İsrafa Dur De' Kampanyası Başlattı

İstanbul Ticaret Odası’ndan Gıda İsrafına Karşı Yeni Proje

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, gıda israfıyla mücadele etmek amacıyla 'Gıdada İsrafa Dur De' kampanyasını başlattıklarını duyurdu. Avdagiç, kampanyanın temel amacının her yıl binlerce ton gıdanın israf edilmesinin önüne geçmek ve gelecekte daha yaşanabilir bir dünya bırakmak olduğunu vurguladı.

Küresel Gıda İsrafına Dikkat Çekildi

Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünya genelinde her yıl 1,5 milyar ton gıda israf edilmektedir. Avdagiç, bu israfın modern dünyanın en büyük trajedilerinden biri olduğunu söylerken, açlıktan hayatını kaybeden 9 milyon insan için de üzüntü duyduğunu belirtti.

Paydaşlar ve Eğitimlerle Farkındalık Artırılacak

Kampanyaya İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi birçok kurum ve kuruluş paydaş olarak destek veriyor. Proje kapsamında, gıda israfının önlenmesine yönelik eğitimler düzenlenecek ve bu eğitimlere öğrenciler, satıcılar, üreticiler ve hizmet sektörü çalışanları katılacak.

Türkiye'deki Gıda İsrafı ve Ekonomik Etkileri

Avdagiç, Türkiye’nin yaklaşık 19-20 milyon ton gıda israfı ile karşı karşıya olduğunu, bunun ekonomik karşılığının ise 1 trilyon 570 milyar lira olduğunu ifade etti. Bu rakam, Türkiye'nin 2025 bütçesinin yaklaşık <%12'sine tekabül etmektedir.

Gıda israfının sadece tüketim aşamasında değil, üretimden mutfağa kadar her aşamada incelemesi gerektiğine dikkat çeken Avdagiç, bilinçli tüketimin önemini vurguladı. “İhtiyaç güdüsüyle yapılan tedariklerde israf yok, doğru tüketim var.” ifadelerini kullandı.

Eğitim İçerikleri ve Hedefler

Kampanya kapsamında verilecek eğitimler toplam 90 dakika sürecek olup, 100 bin kişiye doğrudan, 500 bin kişiye dolaylı olarak ulaşmayı hedeflemektedir. Eğitimlerde gıda israfının boyutu, israf edilen ürünler ve bunun önlenmesi ile kazanımlar üzerinde durulacak.

İTO, bu projeyle geniş bir kitleye ulaşarak, gıda israfına karşı etkili bir bilinç oluşturmayı amaçlamaktadır. Avdagiç, tüm Türkiye’de birbirimize destek olarak bu mücadelede başarılı olabileceğimize inandığını vurguladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), her yıl binlerce ton gıdanın israf edilmesi konusunda farkındalığı...

İstanbul Ticaret Odası (İTO), her yıl binlerce ton gıdanın israf edilmesi konusunda farkındalığı artırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla "Gıdada İsrafa Dur De" kampanyası başlattı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, kampanyanın detaylarının açıklandığı toplantıya katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), her yıl binlerce ton gıdanın israf edilmesi konusunda farkındalığı...

İstanbul Ticaret Odası (İTO), her yıl binlerce ton gıdanın israf edilmesi konusunda farkındalığı artırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla "Gıdada İsrafa Dur De" kampanyası başlattı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, kampanyanın detaylarının açıklandığı toplantıya katılarak konuşma yaptı.

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