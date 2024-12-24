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İzmir'e 2.700 Turist Getiren MSC Sinfonia Gemi Limanda

İzmir Limanı, MSC Sinfonia gemisi ile 2.700 turisti ağırladı. Turistler, kenti ve tarihi yerleri keşfetmek için yola çıktı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 12:22
İzmir'e 2.700 Turist Getiren MSC Sinfonia Gemi Limanda

İzmir Limanı'na MSC Sinfonia ile 2.700 Turist Geldi

İzmir Limanı, sabah saatlerinde MSC Sinfonia gemisinin demirlemesi ile 2.700 turisti ağırladı. Gemi, yolculuğuna İstanbul, Yunanistan'ın Pire kenti, Korfu Adası ve İtalya'nın Bari kentinden sonra İzmir'i de ekleyerek devam etti.

Demirlediği limanda, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından turistler şehir merkezini keşfetmek için yola çıktı. İzmirliler, ziyaretçilerin aynı zamanda Bergama ve Efes antik kentleri ile Meryem Ana Evi'ni görmek üzere planlar yaptığını öğrenince heyecanlandı.

Bu güzel deneyimin ardından, gemi İstanbul seyahatine devam edecek. İzmir, kruvaziyer turizminin gözdesi olmaya devam ediyor.

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