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Kalıcı Yaz Saati Uygulaması ile 20 Milyar Lira Tasarruf Sağlandı

Enerji Bakanı Bayraktar, kalıcı yaz saati uygulaması sayesinde 2016'dan 2024'e kadar 20 milyar lira enerji tasarrufu sağlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 11:48
Kalıcı Yaz Saati Uygulaması ile 20 Milyar Lira Tasarruf Sağlandı

Enerji Tasarrufu 20 Milyar Lira

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kalıcı yaz saati uygulamasının Ekim 2016 ile Mart 2024 tarihleri arasında yaklaşık 20 milyar lira karşılığı olan 11,252 milyar kilovatsaat (kWh) enerji tasarrufu sağlandığını bildirdi.

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Bakan Bayraktar, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmanın sonuçlarına değindi. Sabit saat uygulamasına geçilmesinin, akşam saatlerinde enerji yönetimini kolaylaştırdığına dikkat çekti.

Tasarruf Dönemlerinin Dağılımı

Bayraktar, enerji tasarrufunun dönemlere göre dağılımını şu şekilde açıkladı:

  • 2016 Ekim - 2017 Mart: 1,308 milyar kWh
  • 2017 Ekim - 2018 Mart: 1,365 milyar kWh
  • 2018 Ekim - 2019 Mart: 1,345 milyar kWh
  • 2019 Ekim - 2020 Mart: 1,380 milyar kWh
  • 2020 Ekim - 2021 Mart: 1,439 milyar kWh
  • 2021 Ekim - 2022 Mart: 1,513 milyar kWh
  • 2022 Ekim - 2023 Mart: 1,406 milyar kWh
  • 2023 Ekim - 2024 Mart: 1,496 milyar kWh

Bu veriler toplamda 11,252 milyar kWh fazla enerji tasarrufu gerçekleştirildiğini göstermektedir.

Araştırma ve Bulgular

Bakan Bayraktar, yaklaşık 1 milyar veri ile yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Bu kapsamda, yaz saati uygulaması ve kış saati uygulamasının detaylı analizi ile elektrik tüketimi, sıcaklık ve diğer meteorolojik veriler saatlik bazda ele alındı.

Elektirik Tüketiminde Artış

Analizlerde kış saati uygulamasının etkileri şu şekilde sıralandı:

  • Kış saati uygulamasının ilave elektrik tüketimleri, farklı mesai saatlerine göre 626.068 - 6.523.240 MWh arasında değişmekte.
  • Bu değerler yıllık toplam elektrik tüketiminin yüzde 3,62'sine kadar çıkmaktadır.

Ayrıca, yıl boyunca kalıcı yaz saati uygulamasının Türkiye'de doğuracağı finansal kayıpların ortalama 1 milyar 897 milyon TL değerinde olduğu belirtildi.

İklim Değişikliği ve Ekonomik Etkiler

İklim değişikliği gibi önemli süreçlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Bakan Bayraktar, kış saati uygulamasının elektrik tüketimini artırırken, enerji planlamasında güneş ışığından daha fazla yararlanılması gerektiğine dikkat çekti.

Uluslararası Öneriler

Son olarak, Bayraktar, Avrupa Parlamentosu'nun 2019 yılında üye ülkelere tek saat uygulamasını tavsiye ettiğini hatırlatarak, Türkiye'nin sabit saat uygulamasına geçişinin önemine vurgu yaptı.

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