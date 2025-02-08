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Kapalıçarşı'da Altın ve Yabancı Para Birimlerinde Fiyat Değişimi

Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın ve yabancı para birimlerinin TL bazındaki fiyat değişimleri yayında.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 11:03
Kapalıçarşı'da Altın ve Yabancı Para Birimlerinde Fiyat Değişimi

Altın ve Döviz Piyasasında Fiyat Analizi

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazındaki fiyatları, yatırımcılar için önemli bir gösterge sunuyor. Haftalık değişim oranlarının yanı sıra geçen yılın sonuna göre de farklılık gösteren bu değerler, yatırım kararlarında etkili olabilir.

Piyasa Fiyatları ve Değişim Oranları

Aşağıda, Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve serbest piyasada alınıp satılan yabancı para birimlerinin TL bazındaki fiyatları ile bu haftaki ve geçen haftaki değerleri karşılaştırmalı olarak sunulmuştur:

TLYatırım Aracı Adı2024 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2024 Sonuna Göre Değişim (%)
TLKülçe Altın2.975,003.236,003.321,002,6311,63
TLCumhuriyet20.180,0021.931,0022.500,002,5911,50
TLABD Doları35,358035,858035,98100,341,76
TLAvro36,751037,221037,32100,271,55
TLİngiliz Sterlini44,308044,510044,77000,581,04
TLİsviçre Frangı39,041039,400039,61000,531,46

Yatırımcılar, haftalık değişim oranları ve 2024 yılı sonuna göre değişim oranları ile piyasa trendlerini değerlendirebilir ve stratejilerini buna uygun olarak belirleyebilirler. Ekonomik dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, yatırımcıların dikkat etmesi gereken temel unsurlar arasında yer almaktadır.

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