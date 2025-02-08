Kapalıçarşı'da Altın ve Yabancı Para Birimlerinde Fiyat Değişimi

Altın ve Döviz Piyasasında Fiyat Analizi

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazındaki fiyatları, yatırımcılar için önemli bir gösterge sunuyor. Haftalık değişim oranlarının yanı sıra geçen yılın sonuna göre de farklılık gösteren bu değerler, yatırım kararlarında etkili olabilir.

Piyasa Fiyatları ve Değişim Oranları

Aşağıda, Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve serbest piyasada alınıp satılan yabancı para birimlerinin TL bazındaki fiyatları ile bu haftaki ve geçen haftaki değerleri karşılaştırmalı olarak sunulmuştur:

TL Yatırım Aracı Adı 2024 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre Değişim (%) TL Külçe Altın 2.975,00 3.236,00 3.321,00 2,63 11,63 TL Cumhuriyet 20.180,00 21.931,00 22.500,00 2,59 11,50 TL ABD Doları 35,3580 35,8580 35,9810 0,34 1,76 TL Avro 36,7510 37,2210 37,3210 0,27 1,55 TL İngiliz Sterlini 44,3080 44,5100 44,7700 0,58 1,04 TL İsviçre Frangı 39,0410 39,4000 39,6100 0,53 1,46

Yatırımcılar, haftalık değişim oranları ve 2024 yılı sonuna göre değişim oranları ile piyasa trendlerini değerlendirebilir ve stratejilerini buna uygun olarak belirleyebilirler. Ekonomik dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, yatırımcıların dikkat etmesi gereken temel unsurlar arasında yer almaktadır.