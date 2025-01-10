Kasım 2024 İstihdam İstatistikleri: Türkiye'de İstihdam 168 Bin Kişi Azaldı

Türkiye'de Kasım 2024 İstihdam Durumu

Türkiye'de kasım ayı iş gücü istatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Verilere göre, istihdam edilenlerin sayısı, 2024 yılı kasım ayında bir önceki aya göre 168 bin kişi azalarak 32 milyon 748 bin kişiye geriledi. Bu durumda istihdam oranı ise 0,2 puanlık bir azalışla yüzde 49,6 olarak belirlendi.

Cinsiyete Göre İstihdam Oranları

İstihdam oranları cinsiyete göre dağıldığında, erkeklerde yüzde 67,1, kadınlarda ise yüzde 32,4 olarak kaydedildi. Bu oranlar, iş gücünün cinsiyet dengesizliğini gözler önüne sermektedir.

Mevsim Etkisinden Arındırılmış İş Gücü Verileri

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, kasım ayında bir önceki aya göre 252 bin kişi azalarak 35 milyon 820 bin kişiye ulaştı. Ayrıca, iş gücüne katılma oranında 0,4 puan azalışla yüzde 54,2 olarak gerçekleşti. Erkeklerde bu oran yüzde 72,1, kadınlarda ise yüzde 36,7 olarak hesaplandı.

Çalışma Süresi ve İş Gücü Oranları

Kasım 2024 itibarıyla, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 0,3 saat artarak 42,9 saat oldu. Ayrıca, zamana bağlı eksik istihdam ile potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, kasımda 0,6 puan artarak yüzde 28,2 seviyesinde kayıt altına alındı.

Temel İş Gücü Göstergeleri

Türkiye genelinde, 15 yaş ve üzeri nüfus için mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şu şekildedir:

Nüfus (bin kişi): 66.088

66.088 İş gücü (bin kişi): 35.820

35.820 İstihdam (bin kişi): 32.748

32.748 İşsiz (bin kişi): 3.072

3.072 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi): 30.268

30.268 İş gücüne katılma oranı (yüzde): 54,2

54,2 İstihdam oranı (yüzde): 49,6

49,6 İşsizlik oranı (yüzde): 8,6

8,6 Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş): 15,8

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