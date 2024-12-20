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Kasımda Türkiye'de Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Artış Gösterdi

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı, geçen yıla göre %8,8 artışla toplam 31 milyon 67 bin 698'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 10:55
Kasımda Türkiye'de Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Artış Gösterdi

Kasımdaki Taşıt İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım 2023 dönemine ait motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, bu ay içerisinde trafiğe kaydı yapılan 188 bin 966 taşıt, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artış gösterdi.

Trafikteki Araç Sayısı

Kayıtlı toplam taşıt sayısı, 31 milyon 67 bin 698 olarak kaydedildi. Bu da, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,8 artış anlamına geliyor.

Trafikten Kaydı Silinen Araçlar

Aynı dönemde 4 bin 444 aracın kaydı silinerek, toplamda trafiğe kayıtlı taşıt sayısında 184 bin 522 artış sağlandı.

Taşıt Türleri ve Dağılımları

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan araçların dağılımı şu şekildedir: %44,9 otomobil, %38,9 motosiklet, %10,3 kamyonet, %3,1 traktör, %1,5 kamyon, %0,8 minibüs, %0,4 otobüs ve %0,1 özel amaçlı taşıtlar. Bu dönemde otomobillerde %13,7, motosikletlerde ise %31,1 azalma görüldü.

Trafiğe Kayıtlı Otomobiller

Kasım ayı itibarıyla trafiğe kaydı yapılan 84 bin 846 otomobilin en çok tercih edilen markaları ise sırasıyla Renault, Volkswagen ve Hyundai oldu. Kayıtlı otomobillerin %61,9'u benzinli, %15,8'i hibrit ve %11,7'si dizel motor tipine sahip.

Ocak-Kasım Dönemi Verileri

2023 yılının ocak-kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yıla göre %12,9 artışla 2 milyon 359 bin 823'e ulaştı. Bu süre zarfında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %32,9'unun motor silindir hacmi 1300 ve altıdır.

Sonuç

Kasım ayında yaşanan artış, Türkiye'nin motorlu taşıt pazarındaki canlanmanın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Otomobil, motosiklet ve diğer taşıt türlerindeki değişim, sektördeki dinamiklerin gelişimini net bir şekilde ortaya koyuyor.

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