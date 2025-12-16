Kayseri Jeotermal Sera OTB İhalesi Yakındoğu Enerji'ye %54,05 İndirimle Verildi

Jeotermal Sera OTB İhalesi Ankara’da Sonuçlandı

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) öncülüğünde hayata geçirilmesi planlanan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) projesinde önemli bir adım daha atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ankara’da yürütülen ihale süreci tamamlandı.

Toplam 15 istekli firma ihale dosyası sunarken, yapılan teknik ve idari incelemeler sonucunda 2 dosya değerlendirme dışı13 firma geçerli teklifleriyle rekabet oluşturdu. İhale, yüzde 54,05 indirim oranıyla Yakındoğu Enerji Mekanik Proje İnşaat Firması tarafından kazanıldı.

Projenin Hedefleri ve Beklentiler

Proje, Kayseri’nin tarımsal üretim kapasitesini artırmayı, modern sera yatırımlarını teşvik etmeyi ve jeotermal kaynakların etkin kullanımını sağlamayı amaçlıyor. Jeotermal enerji desteğiyle kurulacak Sera OTB’nin, düşük enerji maliyetleri, çevre dostu üretim ve yıl boyunca kesintisiz üretim imkânı sunarak bölge tarımına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

OTB projesinin hayata geçirilmesiyle Kayseri’nin örtü altı tarımda merkezi bir konuma gelmesi, istihdamın artması ve katma değeri yüksek tarımsal üretimin yaygınlaşması bekleniyor. Ülke genelinde Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Organize Tarım Bölgesi projeleri; planlı, sürdürülebilir ve rekabetçi üretimi desteklerken, Kayseri’de kurulacak Jeotermal Sera OTB’nin de sürdürülebilir tarım, enerji verimliliği ve bölgesel kalkınma açısından örnek bir model olması öngörülüyor.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış’ın Değerlendirmesi

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, ihalenin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kayseri’mizin tarımsal ve ekonomik gelişimi için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara’da gerçekleştirilen ihale sürecini başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. İhaleye katılım sağlayan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum. Projemizin en kısa sürede hayata geçirilmesiyle birlikte, Kayseri’mizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da somut yatırımlar ve başarılı projelerle anılmaya devam edeceğine inanıyorum. Jeotermal Sera OTB projemizin tarım şehri Kayseri’mize hayırlı olmasını diliyorum."

Yoğun katılımla gerçekleştirilen ihale süreci, Kayseri tarımına yönelik güçlü yatırım ilgisini bir kez daha ortaya koydu. Projenin hayata geçirilmesiyle bölge ekonomisine ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine önemli katkılar bekleniyor.

