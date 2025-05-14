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KazanForum 2025: Anadolu Ajansı Global İletişim Ortağı Olarak Helal Pazar Etkinliğini Başlattı

KazanForum 2025, Helal Pazar etkinliğiyle kapılarını açtı. Tataristan'da 150'den fazla helal gıda üreticisi bulunuyor.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 15:19
KazanForum 2025: Anadolu Ajansı Global İletişim Ortağı Olarak Helal Pazar Etkinliğini Başlattı

KazanForum 2025, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı ile Başladı

Tataristan Cumhuriyeti tarafından düzenlenen KazanForum 2025, Helal Pazar etkinliği ile kapılarını ziyaretçilere açtı. Bu önemli organizasyondaki global iletişim ortağı Anadolu Ajansı, etkinliğin tanıtımına büyük katkı sağlıyor.

Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov'dan Açıklamalar

Kazan'ın uluslararası iş ve yatırım merkezi olma hedefini destekleyen etkinlikte, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov önemli açıklamalarda bulundu. Minnihanov, "Tataristan'da 150'den fazla helal gıda üreticisi bulunuyor" diyerek, bölgedeki helal gıda sektörünün büyüklüğünü vurguladı.

Ticaret Bakan Yardımcısından Destek

KazanForum 2025'te Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut da yer aldı. Etkinliğin, Rusya ve İslam dünyası arasındaki ticaret ilişkilerini geliştirmek için önemli bir fırsat sunduğuna dikkat çekti.

2025'e kadar sürecek olan bu organizasyon, uluslararası iş ve ticaret fırsatlarını artırarak, helal gıda pazarında önemli bir rol oynayacak.

"Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2025", Uluslararası Kazan Helal Pazarı etkinliğinin açılışıyla...

"Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2025", Uluslararası Kazan Helal Pazarı etkinliğinin açılışıyla başladı. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu ve bu yıl 16'ncısı düzenlenen uluslararası forum, Rusya Federasyonuna bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 18 Mayıs'a kadar devam edecek. Etkinlikte, Müslümanlara yönelik ticaret platformu Uluslararası Kazan Helal Pazarı'nın açılış töreni yapıldı. Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov (kürsüde), törende konuşma yaptı.

"Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2025", Uluslararası Kazan Helal Pazarı etkinliğinin açılışıyla...

"Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2025", Uluslararası Kazan Helal Pazarı etkinliğinin açılışıyla başladı. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu ve bu yıl 16'ncısı düzenlenen uluslararası forum, Rusya Federasyonuna bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 18 Mayıs'a kadar devam edecek. Etkinlikte, Müslümanlara yönelik ticaret platformu Uluslararası Kazan Helal Pazarı'nın açılış töreni yapıldı. Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov (kürsüde), törende konuşma yaptı.

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KazanForum 2025: Anadolu Ajansı Global İletişim Ortağı Olarak Helal Pazar Etkinliğini Başlattı

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