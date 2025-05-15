KazanForum: Türk Şirketlerine Yeni İşbirliği Fırsatları Sunacak

KazanForum'da Yeni İşbirliği Fırsatları

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, KazanForum etkinliğinde Türk şirketleri için önemli işbirliklerinin kapısını aralayacaklarını ifade etti. Gönüllü, özel sektörün gücüne dikkat çekerek, bu forumun hem ülkemiz hem de firmalarımız için büyük fırsatlar sunacağına inandığını belirtti.

KazanForum'un Türkiye'nin ekonomik yapısına katkıda bulunacağını dile getiren Gönüllü, özel sektörün desteklenmesinin önemine vurgu yaptı. Etkinliğin, firmaların işbirlikleri geliştirmesi ve yeni projeler ortaya çıkarması açısından kritik bir platform olacağını ifade etti.

Türkiye'nin uluslararası alandaki rekabetçiliğinin artırılmasına yönelik adımların atıldığı bu forumda, sektör temsilcileri bir araya gelerek yeni stratejiler üzerinde tartışacak.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2025" kapsamında etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Forum kapsamında oluşturulan fuar alanında birçok ülke stant kurarken, Türkiye de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve özel şirketlerin stantlarında misafirlerini ağırlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, KazanForum'da hem ülke hem de Türk firmaları için önemli işbirliği fırsatlarının ortaya çıkacağına inandığını belirtti.