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Kimya Sektörü İhracatta Rekor Kırdı

Kimya sektörü, 8 ayda %7,7 ihracat artışıyla lider oldu. İKMİB Başkanı Pelister, 21 milyar dolarlık ihracat hedefliyor.

Yayın Tarihi: 02.09.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 16:54
Kimya Sektörü İhracatta Rekor Kırdı

Kimya Sektöründe İhracat Artışı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, 2023 yılının ilk 8 ayında kimya sektörünün ihracatının 21 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Bu süre içerisinde sektör, ihracatını %7,7 oranında artırarak tüm sektörler arasında en fazla ihracat artışı gösteren sektör oldu.

Ağustos Ayında İhracat Rekoru

Hükümetin açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin toplam ihracatı geçtiğimiz ağustos ayında %2,4'lük bir artışla 22,1 milyar dolara ulaştı. Kimya sektörü de bu süreçte 2,6 milyar dolarlık bir ihracat performansı sergileyerek, en çok ihracat yapan ikinci sektör konumunu korudu.

Pelister'in Açıklamaları

Pelister, "Sektörümüz bu dönemde ihracatını artırarak ülkemizin ekonomik büyümesine önemli katkılarda bulundu. Ticaret Bakanımızın ifade verdiği üzere, yılın ikinci çeyreğinde büyümenin yarısı net mal ve hizmet ihracatından geldi," dedi.

Pelister, sektörün desteklenmesi için devlet yardımları, yasal düzenlemeler ve finansman kolaylıklarına ihtiyaç duyduğunu ekleyerek, "Birlik ve beraberlik içinde bu süreci aşacağımıza inanıyoruz. Hedeflerimize ulaşabilmek ve ülkemize daha fazla katkı sağlamak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

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