Kırgızistan ile Enerji İşbirliği Geliştirilecek

Kırgızistan ile Enerji Ortaklığı Anlaşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kırgızistan ile enerji, enerji verimliliği ve çevre dostu enerji tasarrufu konularında ortak projeler geliştirmek için önemli bir adım attıklarını duyurdu. Bayraktar, Kırgızistan Enerji Bakanı Taalaibek Ibraev ile yapılan görüşmeler sonrasında mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi.

Bağlantılar ve Hedefler

Alparslan Bayraktar, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi için Kırgızistan'a yaptığı ziyareti takiben, Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 6. Toplantısı'na katıldığını belirtti.

Bayraktar, toplantıda imzalanan mutabakat zaptının enerji alanında işbirliği geliştirmeyi amaçladığını vurguladı. Kendisi, "Bu anlaşma ile başta güneş, rüzgar ve hidroelektrik enerji olmak üzere enerji verimliliği ve tasarrufu konularında ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca özel sektör girişimlerinin desteklenmesi için gerekli adımları atacağız." ifadelerini kullandı.