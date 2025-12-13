Kırşehir'de Aralıkta Kokina Revaçta

KIRŞEHİR (İHA)

Kokina, Kırşehir'de aralık ayının en çok tercih edilen çiçeği oldu. Bereket ve mutluluk getirdiğine inanılan kokina, kentteki çiçekçilerde yoğun ilgi gördü.

Şehirde hizmet veren çiçekçiler, özellikle yılbaşı yaklaşırken kokina çiçeklerine olan talebin arttığını belirtti.

Çiçekçi Serkan Erel, geçtiğimiz 2024 yılında olduğu gibi bu yıl da kokina çiçekleri için çok sayıda sipariş aldıklarını söyledi.

Erel, "Kokina çiçeklerinin canlı ve yapay modelleri var. Ancak vatandaşlar genellikle canlı olanını tercih ediyor. Kokina çiçeğinin, 2025 yılının son aralık ayına kadar ve hatta 2026 yılının son ayına kadar solmadan kaldığına inanılıyor" dedi.

KIRŞEHİR’DE ARALIK AYININ EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÇİÇEĞİ KOKİNA OLDU