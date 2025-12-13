Samsun Teknopark, Karadeniz’in Teknoloji Üretim Merkezi Olmaya Devam Ediyor

Genişleyen yerleşkelerle artan kapasite

Samsun Teknopark, Karadeniz’in en büyük teknoloji geliştirme bölgesi alanına sahip olarak bölgenin teknoloji üretim merkezi olma rolünü sürdürüyor. Ana yerleşkesi ve 19 Mayıs yerleşkesi ile birlikte Teknopark, bölgenin en geniş fiziksel kapasitesine sahip teknoparkı konumunda bulunuyor.

Üniversite–sanayi iş birliğini güçlendiren bu iki merkez, modern Ar-Ge ofisleri, girişimcilere ayrılmış özel çalışma alanları ile toplantı ve eğitim altyapıları sunarak bölgenin teknoloji geliştirme kapasitesini önemli ölçüde artırıyor.

Farklı sektörlerde güçlü merkez

19 Mayıs yerleşkesi, Samsun Teknopark’ın büyüme vizyonunu destekleyen yeni nesil bir Ar-Ge merkezi olarak girişimcilere geniş bir ekosistem sağlarken, ana yerleşke yazılım, medikal, makine-teçhizat ve tarım teknolojileri başta olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmaların yoğunlaştığı çekirdek teknoloji üssü olarak faaliyet gösteriyor.

Her iki yerleşkenin sağladığı toplam kapasite, Samsun Teknopark’ın nitelikli istihdamı artırmasına ve daha fazla firma ile girişimcinin Ar-Ge faaliyetlerini sürdürebileceği güçlü bir altyapı sunmasına imkan tanıyor. Bu durum, Teknopark’ın Samsun’un teknoloji ve inovasyon odaklı kalkınmasındaki öncü rolünü pekiştiriyor.

Samsun Valiliği, genişleyen yerleşkeleri ve büyüyen ekosistemiyle Samsun Teknopark’ın Karadeniz Bölgesinin teknoloji üretim merkezi olmayı sürdüreceğini ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ulusal inovasyon kapasitesine katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.

