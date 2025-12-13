DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.861.103,3 -0,18%

Samsun Teknopark, Karadeniz’in Teknoloji Üretim Merkezi Olmaya Devam Ediyor

Samsun Teknopark, ana yerleşke ve 19 Mayıs yerleşkesiyle Karadeniz’in en geniş teknopark kapasitesine sahip olarak bölgenin teknoloji üretim merkezi olmayı sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 14:48
Samsun Teknopark, Karadeniz’in Teknoloji Üretim Merkezi Olmaya Devam Ediyor

Samsun Teknopark, Karadeniz’in Teknoloji Üretim Merkezi Olmaya Devam Ediyor

Genişleyen yerleşkelerle artan kapasite

Samsun Teknopark, Karadeniz’in en büyük teknoloji geliştirme bölgesi alanına sahip olarak bölgenin teknoloji üretim merkezi olma rolünü sürdürüyor. Ana yerleşkesi ve 19 Mayıs yerleşkesi ile birlikte Teknopark, bölgenin en geniş fiziksel kapasitesine sahip teknoparkı konumunda bulunuyor.

Üniversite–sanayi iş birliğini güçlendiren bu iki merkez, modern Ar-Ge ofisleri, girişimcilere ayrılmış özel çalışma alanları ile toplantı ve eğitim altyapıları sunarak bölgenin teknoloji geliştirme kapasitesini önemli ölçüde artırıyor.

Farklı sektörlerde güçlü merkez

19 Mayıs yerleşkesi, Samsun Teknopark’ın büyüme vizyonunu destekleyen yeni nesil bir Ar-Ge merkezi olarak girişimcilere geniş bir ekosistem sağlarken, ana yerleşke yazılım, medikal, makine-teçhizat ve tarım teknolojileri başta olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmaların yoğunlaştığı çekirdek teknoloji üssü olarak faaliyet gösteriyor.

Her iki yerleşkenin sağladığı toplam kapasite, Samsun Teknopark’ın nitelikli istihdamı artırmasına ve daha fazla firma ile girişimcinin Ar-Ge faaliyetlerini sürdürebileceği güçlü bir altyapı sunmasına imkan tanıyor. Bu durum, Teknopark’ın Samsun’un teknoloji ve inovasyon odaklı kalkınmasındaki öncü rolünü pekiştiriyor.

Samsun Valiliği, genişleyen yerleşkeleri ve büyüyen ekosistemiyle Samsun Teknopark’ın Karadeniz Bölgesinin teknoloji üretim merkezi olmayı sürdüreceğini ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ulusal inovasyon kapasitesine katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.

SAMSUN TEKNOPARK, BÖLGENİN TEKNOLOJİ ÜRETİM MERKEZİ OLMAYI SÜRDÜRÜYOR.

SAMSUN TEKNOPARK, BÖLGENİN TEKNOLOJİ ÜRETİM MERKEZİ OLMAYI SÜRDÜRÜYOR.

İLGİLİ HABERLER

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Almanya İmalat Sektöründe Mart Ayında Toparlanma Sinyalleri
2
Samsun Teknopark, Karadeniz’in Teknoloji Üretim Merkezi Olmaya Devam Ediyor
3
Kırşehir'de Aralıkta Kokina Revaçta
4
Samsun'da 3,2 Milyar TL'lik İçme ve Atık Su Yatırımı Sürüyor
5
Kırıkkale'de Konut Yatırımında Fırsat: Amortisman Süresi 12 Yıla Düştü
6
Düzce’de Manda Yetiştiriciliğine 17 Damızlık Boğa ile Güçlü Destek
7
Düzce’de 17 Damızlık Boğa ile Manda Yetiştiriciliğine Güçlü Destek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama