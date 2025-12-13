DOLAR
Düzce’de 17 Damızlık Boğa ile Manda Yetiştiriciliğine Güçlü Destek

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi, 17 damızlık manda boğasını üreticilere teslim ederek sürü verimliliği ve ıslah çalışmalarını hedefliyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:53
Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi iş birliğinde yürütülen Manda Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında temin edilen 17 adet damızlık manda boğası, üreticilere teslim edildi.

Projenin kapsamı ve hedefleri

İlde 130 işletmede toplam 2 bin 464 baş manda yetiştiriliyor. Manda üretimi yıllık 950 ton süt ve 145 ton et ile Düzce hayvancılığına önemli katkı sağlıyor. Dağıtımı gerçekleştirilen damızlık boğalarla sürü verimliliğinin artırılması, ıslah çalışmalarının güçlendirilmesi ve üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması hedefleniyor.

Proje bütçesi 1 milyon 411 bin 362 TL olup, bu tutarın yüzde 67'si İl Özel İdaresi, yüzde 33'ü ise yetiştirici katkısıyla karşılanıyor.

Kamu yetkililerinin açıklamaları

Düzce Valisi Selçuk Aslan manda boğası tesliminde, şu ifadeleri kullandı: "İlimizde 3 bine varan manda sayısının daha nitelikli hale getirilmesi için 3’te 2’si İl Özel İdaresi bütçesinden 3’te 1’i ise çiftçilerimizin kendi bütçelerinden karşılanmak üzere 17 tane damızlık manda boğası ile üreticilerimize destekte bulunuyoruz. İnşallah ilerleyen süreçlerde mandacılığın Düzce’de eski günlerine dönmesine vesile olur".

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise manda yetiştiriciliğinin bölge için kültürel ve ekonomik açıdan büyük bir değer olduğunu vurguladı.

Tören, desteklemeden yararlanan üreticilere yapılan temsili manda teslimiyle sona erdi. (EB-ALI-

