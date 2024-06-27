Kıyıda köşede 15 bin TL'si olana sıfır Peugeot fırsatı! Dev kampanya başladı

Peugeot, son kampanyasıyla 3008 modelinde fiyatları yeniden belirledi. Özellikle 1.2 PureTech ve 1.5 BlueHDi seçenekleriyle dikkat çeken marka, yeni ACTIVE PRIME ve ALLURE paketleriyle tüketicilerin karşısına çıkıyor.







PEUGEOT 3008'DE YENİ FİYATLAR BELLİ OLDU! İŞTE GÜNCEL KAMPANYALAR...

Peugeot 3008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130 beygir gücünde ve EAT8 otomatik şanzımanlı benzinli modeli, 1.920.000 TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarla buluşuyor.

Ayrıca, dizel seçeneklerden olan 1.5 BlueHDi 130 beygir gücünde ve EAT8 otomatik şanzımanlı versiyonları, sırasıyla 1.976.000 TL ve 2.055.000 TL'lik fiyat etiketleriyle ACTIVE PRIME ve ALLURE paketlerinde mevcut.

Hibrit teknolojisine sahip Peugeot 3008 GT 1.2 Hybrid 136 beygir gücünde ve eDCS6 şanzımanla ise 2.395.000 TL'lik bir fiyatla satışa sunulmuş durumda. Bu fiyatlar ay sonuna kadar geçerlidir.

ÖZEL KREDİ FIRSATIYLA PEUGEOT 3008 SATIN ALIN!

Peugeot, Peugeot 3008 modeli için özel bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında, müşterilere 180.000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuluyor.

Kredi, 12 ay vade ile sunulmakta olup, aylık sadece 15.000 TL taksit ödemesi gerektiriyor. Başvuru için herhangi bir bankaya ihtiyaç yok; sadece Peugeot'un yetkili satıcılarıyla iletişime geçmek yeterli.















