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Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi Başladı

Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi, sanayi ve teknoloji alanında önemli isimleri bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 10:47
Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi Başladı

Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi Başladı

Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteklediği Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi, sanayi, teknoloji ve inovasyon dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiriyor.

Zirve, katılımcılara sektörün dinamiklerini tartışma ve işbirlikleri oluşturma fırsatı sunarken, ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki yenilikçi çözümleri de ele alacak.

Etkinlik boyunca gerçekleştirilecek paneller ve oturumlar, katılımcılara güncel gelişmeler hakkında bilgi verme ve sektördeki liderlerle etkileşimde bulunma imkanı sağlayacak.

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteklediği Kocaeli Kent...

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteklediği Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Kocaeli Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılında Sanayi ve Teknoloji" ana temasıyla düzenlenen zirveye, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever katılarak fotoğraf sergisini gezdi.

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteklediği Kocaeli Kent...

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteklediği Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Kocaeli Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılında Sanayi ve Teknoloji" ana temasıyla düzenlenen zirveye, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever katılarak fotoğraf sergisini gezdi.

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