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Konut Fiyat Endeksi Temmuz 2024'te Yüzde 0,9 Arttı

Türkiye'deki konut fiyatları Temmuz 2024'te artış gösterdi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 10:01
Konut Fiyat Endeksi Temmuz 2024'te Yüzde 0,9 Arttı

Konut Fiyat Endeksi Temmuz 2024 Sonuçları

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Temmuz 2024 itibarıyla aylık %0,9, yıllık ise %38,7 oranında artış göstermiştir. Bu endeks, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini analiz etmek amacıyla oluşturulmuştur.

KFE Artış Detayları

Temmuz ayı itibarıyla KFE’nin değeri bir önceki aya kıyasla %0,9 artışla 141,3 seviyesine yükselmiştir. Yıllık bazda ise %38,7 oranında bir artış gözlemlenmiştir. Ancak, bu dönemde reel olarak bir azalma yaşanarak %14,3'lük bir düşüş kaydedilmiştir.

Aylık Değişim Oranları

Üç büyük şehirdeki KFE değişikliklerine bakıldığında, İstanbul ve İzmir'de %0,2'lik bir düşüş, Ankara'da ise %0,6'lık bir artış meydana gelmiştir. Geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında, endeks değerleri İstanbul'da %26,8, Ankara'da %39,4 ve İzmir'de %37 artmıştır.

TCMB Revizyonları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Konut Fiyat Endeksi hesaplama yöntemini güncelleyerek zamanlılığı artırma çalışmalarına devam etmektedir. Yeni yöntemle artık 3 aylık veri seti yerine aylık veri seti kullanılarak hesaplama yapılmakta ve yayın süresi t+45 yerine t+15 seviyesine çekilmiştir.

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