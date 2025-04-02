DOLAR
37,9 0,12%
EURO
40,96 0,44%
ALTIN
3.810,02 -0,21%
BITCOIN
3.195.226,72 1,18%

Konut Kredilerinde Faiz Oranı 18 Ayın En Düşüğüne Geriledi!

Konut kredilerinde uygulanan faiz oranı 18 ayın en düşük seviyesine inerek yüzde 39,25'e düştü. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 11:09
Konut Kredilerinde Faiz Oranı 18 Ayın En Düşüğüne Geriledi!

Konut Kredilerinde Tarihi Düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bankalar aracılığıyla sunulan konut kredilerinde uygulanan ortalama faiz oranı, 21 Mart 2024 haftasında %39,25’e düşerek 18 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ekonomik Etkiler ve Enflasyon

Ekonomi yönetiminin son 1,5 yıldır sürdürdüğü dezenflasyon programının etkileri verilerle kendini göstermeye başladı. Haziran 2024’te %71,6’ya yükselen enflasyon, şubat ayında %39,05’e kadar düştü.

TCMB, son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek %42,50 seviyesine çekti. Böylece son iki toplantıda toplam 500 baz puanlık bir indirim gerçekleştirilmiş oldu.

Aylık Faiz Oranları ve Kredi Miktarları

Birkaç ay öncesine kadar bankalarda en düşük konut kredisi faiz oranı %3,05 iken, %2,59’a kadar geriledi. Bu düşüş, 10 yıl vadeli 1 milyon liralık kredi için aylık ödemeyi 31 bin 352 liradan 27 bin 163 liraya çekerek toplam geri ödeme tutarını 3 milyon 260 bin liraya indirdi.

İpotekli Satışlar ve Piyasa Beklentileri

Yüksek faiz oranları, ipotekli satışları 2013'ten bu yana en düşük seviyelerine gerilemesine neden oldu. Geçen yıl %39,8 olan ipotekli konut satışlarının toplamdan aldığı pay, 2024’te %10,7’ye düşerken, bu yılın ilk iki ayında %14,7 seviyesine çıktı.

Prof. Dr. Sefer Şener, konut kredilerindeki düşüşün yılın geri kalanında da devam edeceğini öngörüyor ve enflasyondaki düşüşe bağlı olarak politika faizinin %30-35 aralığına gerileyeceğini belirtiyor. Eğer enflasyonu %24 seviyesine düşerse konut kredileri %25’e kadar inebilir.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan, kredi oranlarındaki düşüşün önemli olduğunu ve bu durumun konut satışlarını artırabileceğini vurguladı. Aylık oranların %2 civarına inmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tüketici Dernekleri E-Ticaret Yönetmeliğine Destek Verdi, Sıkı Denetim Talepleri Artıyor
2
Lapseki'de Yoğun Çiçeklenme, Rekolte Beklentisini Artırdı
3
İSO Türkiye İmalat PMI Mart 2025'te 47,3'e Düştü: Gıda Sektöründe Büyüme Devam Ediyor
4
Konut Kredilerinde Faiz Oranı 18 Ayın En Düşüğüne Geriledi!
5
Türkiye, Blokzincir ve DeFi ile Dijital Ekonomide Milli Alternatifler Geliştiriyor
6
Ali İlker Tosun: TKDK Destekleriyle Mis Kokulu İşini Kurdu ve İhracata Hazırlanıyor
7
Rusya'da ABD İle Normalleşme: Batılı Şirketlerin Dönüşü Tartışılıyor

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!