Konut Kredilerinde Faiz Oranı 18 Ayın En Düşüğüne Geriledi!

Konut Kredilerinde Tarihi Düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bankalar aracılığıyla sunulan konut kredilerinde uygulanan ortalama faiz oranı, 21 Mart 2024 haftasında %39,25’e düşerek 18 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ekonomik Etkiler ve Enflasyon

Ekonomi yönetiminin son 1,5 yıldır sürdürdüğü dezenflasyon programının etkileri verilerle kendini göstermeye başladı. Haziran 2024’te %71,6’ya yükselen enflasyon, şubat ayında %39,05’e kadar düştü.

TCMB, son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek %42,50 seviyesine çekti. Böylece son iki toplantıda toplam 500 baz puanlık bir indirim gerçekleştirilmiş oldu.

Aylık Faiz Oranları ve Kredi Miktarları

Birkaç ay öncesine kadar bankalarda en düşük konut kredisi faiz oranı %3,05 iken, %2,59’a kadar geriledi. Bu düşüş, 10 yıl vadeli 1 milyon liralık kredi için aylık ödemeyi 31 bin 352 liradan 27 bin 163 liraya çekerek toplam geri ödeme tutarını 3 milyon 260 bin liraya indirdi.

İpotekli Satışlar ve Piyasa Beklentileri

Yüksek faiz oranları, ipotekli satışları 2013'ten bu yana en düşük seviyelerine gerilemesine neden oldu. Geçen yıl %39,8 olan ipotekli konut satışlarının toplamdan aldığı pay, 2024’te %10,7’ye düşerken, bu yılın ilk iki ayında %14,7 seviyesine çıktı.

Prof. Dr. Sefer Şener, konut kredilerindeki düşüşün yılın geri kalanında da devam edeceğini öngörüyor ve enflasyondaki düşüşe bağlı olarak politika faizinin %30-35 aralığına gerileyeceğini belirtiyor. Eğer enflasyonu %24 seviyesine düşerse konut kredileri %25’e kadar inebilir.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan, kredi oranlarındaki düşüşün önemli olduğunu ve bu durumun konut satışlarını artırabileceğini vurguladı. Aylık oranların %2 civarına inmesi bekleniyor.