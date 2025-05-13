DOLAR
38,79 -0,01%
EURO
43,44 -0,06%
ALTIN
4.054,2 0,05%
BITCOIN
4.043.552,39 0,33%

Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı MEİF'25 Kapılarını Açtı

Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı (MEİF'25) Konya'da açıldı. Gençler, işverenlerle buluşarak kariyer fırsatlarını keşfedecek.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 14:23
Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı MEİF'25 Kapılarını Açtı

Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı MEİF'25 Kapılarını Açtı

Konya Sanayi Odası (KSO) öncülüğünde düzenlenen Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı (MEİF'25), bu yıl ikinci kez kapılarını açtı. Fuarın açılışı, Konya Valisi İbrahim Akın tarafından yapıldı.

Mesleki Eğitimin Önemi

Açılışta konuşan Vali Akın, şehirlerin büyümesinin, üretim kapasitesi ve insan kaynağına yatırım yapan irade ile mümkün olduğunu ifade etti. Akın, mesleki eğitimin yalnızca gençler için değil, şehir ve ülkelerin kalkınmasında da hayati bir güç olduğunu vurgulayarak, gençlere seslendi: "Yeteneklerinize güvenin. Sizler geleceğin iş dünyasını şekillendirecek bir nesilsiniz."

Sürdürülebilir Sanayi İçin İnsan Kaynağı

KSO ve Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Büyükeğen, sanayinin sürdürülebilirliği için insan kaynağının kritik önemine değindi. Büyükeğen, "Mesleki eğitim, sanayimizdeki insan kaynağı sorununu çözmenin tek yoludur. Fuarımız, 75 firmanın katılımıyla, 3000'den fazla öğrenciyi işverenlerle buluşturacak," dedi.

Fuar süresince gençler, firmalarla birebir görüşme fırsatı bulacak, öz geçmişlerini sunarak staj ve iş imkanlarına doğrudan erişim sağlayabilecekler.

Katılımcılar ve Program Detayları

Fuar açılışına, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, AK Parti Konya Milletvekilleri, kurum müdürleri ve bölge sanayicileri katıldı. Açılış töreninin ardından kurdele kesildi ve katılımcılar stantları ziyaret etti.

Konya Sanayi Odası (KSO) öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen Konya Mesleki Eğitim İstihdam...

Konya Sanayi Odası (KSO) öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı (MEİF'25) açıldı. KSO ve Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Büyükeğen, Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle hayata geçirilen MEİF'25'in açılışında konuşma yaptı.

Konya Sanayi Odası (KSO) öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen Konya Mesleki Eğitim İstihdam...

Konya Sanayi Odası (KSO) öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı (MEİF'25) açıldı. KSO ve Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Büyükeğen, Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle hayata geçirilen MEİF'25'in açılışında konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de Bedava Fide Dağıtımı: İzdiham Yaşandı

İstanbul'da Su Kesintisi: İSKİ Hangi İlçeleri Açıkladı?

İstanbul, Ankara, İzmir: Çifte Zam Geliyor

Çorum'da Kadın İstihdamını Destekleyen KİPAP Projesi Başlatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cebinde kredi kartı olanlar dikkat! Limitler gece yarısı değiştirildi!
2
TBMM KİT Komisyonu'nda TÜNAŞ'ın 2022 Hesapları İncelendi
3
Türk İş İnsanları için BAE'de Yeni Yatırım Fırsatları
4
Ankara'da Yat ve Tekne Fuarı İlgiyle Başladı
5
Bilişim Vadisi Genel Müdürü Tüzgen: KKTC'nin Bilişim Adası Olması Heyecan Verici
6
TZOB Başkanı Bayraktar, Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki Zirai Don Zararlarını İnceledi
7
Tüketici Derneklerinden Bakanlığın Fiyat Karşılaştırma Sistemine Destek

Kırıkkale'de Bedava Fide Dağıtımı: İzdiham Yaşandı

İstanbul, Ankara, İzmir: Çifte Zam Geliyor

Bakan Kurum Bursa'da Tarihi Müjdeleri Açıkladı! Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem

Afyonkarahisar'da Ekmek Fiyatları %40 Zamlandı!

Kırmızı Alarm: 17 İlde Sel, Dolu ve Fırtına Tehlikesi!

İstanbul'da 13 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Bekleniyor!

İstanbul'da Su Kesintisi: İSKİ Hangi İlçeleri Açıkladı?

İstanbullulara Meteoroloji'den Uyarı: Fırtına ve Sağanak Geliyor!

Yalova'da Sosyal Butik ile Bedava Alışveriş Fırsatı

Çocuğu Olanlara Tarihi Müjde: Evlilik Kredisi Borç Affı Yolda

Konyaaltı Belediyesi'nden Emeklilere Bedava Hizmet İmkanı: Emekli Kart Duyuruldu

Çorum'da Kadın İstihdamını Destekleyen KİPAP Projesi Başlatıldı