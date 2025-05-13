Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı MEİF'25 Kapılarını Açtı

Konya Sanayi Odası (KSO) öncülüğünde düzenlenen Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı (MEİF'25), bu yıl ikinci kez kapılarını açtı. Fuarın açılışı, Konya Valisi İbrahim Akın tarafından yapıldı.

Mesleki Eğitimin Önemi

Açılışta konuşan Vali Akın, şehirlerin büyümesinin, üretim kapasitesi ve insan kaynağına yatırım yapan irade ile mümkün olduğunu ifade etti. Akın, mesleki eğitimin yalnızca gençler için değil, şehir ve ülkelerin kalkınmasında da hayati bir güç olduğunu vurgulayarak, gençlere seslendi: "Yeteneklerinize güvenin. Sizler geleceğin iş dünyasını şekillendirecek bir nesilsiniz."

Sürdürülebilir Sanayi İçin İnsan Kaynağı

KSO ve Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Büyükeğen, sanayinin sürdürülebilirliği için insan kaynağının kritik önemine değindi. Büyükeğen, "Mesleki eğitim, sanayimizdeki insan kaynağı sorununu çözmenin tek yoludur. Fuarımız, 75 firmanın katılımıyla, 3000'den fazla öğrenciyi işverenlerle buluşturacak," dedi.

Fuar süresince gençler, firmalarla birebir görüşme fırsatı bulacak, öz geçmişlerini sunarak staj ve iş imkanlarına doğrudan erişim sağlayabilecekler.

Katılımcılar ve Program Detayları

Fuar açılışına, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, AK Parti Konya Milletvekilleri, kurum müdürleri ve bölge sanayicileri katıldı. Açılış töreninin ardından kurdele kesildi ve katılımcılar stantları ziyaret etti.

Konya Sanayi Odası (KSO) öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı (MEİF'25) açıldı. KSO ve Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Büyükeğen, Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle hayata geçirilen MEİF'25'in açılışında konuşma yaptı.

Konya Sanayi Odası (KSO) öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı (MEİF'25) açıldı. KSO ve Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Büyükeğen, Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle hayata geçirilen MEİF'25'in açılışında konuşma yaptı.