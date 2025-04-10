Konya Tarım Fuarı'nda Ziyaretçi Akını Sürüyor

Konya Tarım Fuarı'nda Ziyaretçi Akını Devam Ediyor

KTO TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 21. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Tarım makineleri ve teknolojileri alanında uluslararası bir buluşma noktası olan fuar, ziyaretçilerin aktif katılımıyla sektörde önemli bir etki yaratıyor.

TÜYAP Bölge Müdürü Alposman Koparan'dan Açıklamalar

TÜYAP Konya Fuarcılık AŞ Bölge Müdürü Alposman Koparan, fuar açılışının ardından ziyaretçi ilgisinin giderek arttığını belirtti. “Açık alanda otoparklarımız dolmuş durumda. İnsanlar araçlarını yollar boyunca park ediyorlar. Bu yıl Ramazan sebebiyle fuar tarihlerini Nisan'a kaydırdık. Başlangıçta daha az ziyaretçi bekliyorduk ancak şu an karşılaştığımız yoğun ilgi hepimizi şaşırttı,” diye konuştu.

Koparan, çiftçilerin fuara olan ilgisinden oldukça memnun olduklarını vurguladı.

Ticaret Hacmi Rekor Kıracak

Geçtiğimiz yıl 234 bin ziyaretçi çeken fuarın, bu yıl 250 bin ziyaretçiyi aşması bekleniyor. Koparan, “Yabancı ziyaretçi sayımız için en az 5 bin beklentimiz var. Geçen yıl 4 bin 600 yabancı ziyaretçimiz vardı ve bu yıl bu sayının artması kesin. Ticaret hacmimizin geçen yıla göre artış göstermesini bekliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Koparan, son günlerde özellikle Afrika ülkelerinden gelen Tarım Bakanı ve yardımcılarının şehirde görüşmelere devam ettiğini ekleyerek, “Fuardan sonraki günlerde rakamların çok daha yukarı çıkacağına inanıyorum. Firmalarla yaptığım ziyaretlerde, herkes memnun,” dedi.

Fuarın Son Günü Yoğun Geçiyor

Fuarın son gününde, ziyaretçi sayısının 40 bini geçtiği bilgisi verildi. Koparan, “Geçmiş yılların cumartesi gününden çok daha fazla katılım var. Katılımcı firmalar bile bunu doğruluyor,” şeklinde konuştu.

21. Konya Tarım Fuarı, 12 Nisan Cumartesi saat 17.00'ye kadar ziyarete açık olacak.

Konya Ticaret Odası (KTO) TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 21. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı (21. Konya Tarım Fuarı) ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle sürüyor.

Konya Ticaret Odası (KTO) TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 21. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı (21. Konya Tarım Fuarı) ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle sürüyor.