Kozan Portakalı Hasada Girdi: Bahçede Kilosu 10-13 TL

Coğrafi işaretli lezzet bahçelerde toplanıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde coğrafi işaret ile tescilli Kozan portakalının hasat dönemi başladı. Soğuyan havalarla birlikte bahçelere giren işçiler, portakalları dalından özenle tek tek topluyor.

Toplanan meyveler kasalara doldurularak tesislere gönderiliyor; burada seçilerek hem iç pazara hem de dış pazara sevk ediliyor.

Bu yıl dalında kilogramı 10-13 TL arasında alıcı bulan portakalların ince kabuklu, sulu ve aromatik olduğu belirtiliyor.

Hasat sorumlusu Hazret Taştekin ise konuyla ilgili olarak, "Portakalımızda hasat başladı. Kabuğu ince, sulu ve aroması ile Kozan portakalına talep yoğun. Dalında 10-13 TL’den alıcı buluyor şu an" dedi.

Tarım işçisi Bünyamin Arıkan ise Kozan portakalının çok değerli ve lezzetli olduğuna değinerek, ilçenin meyve üretiminde önemli bir konuma sahip olduğunu ifade etti.

