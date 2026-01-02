DOLAR
43,02 -0,14%
EURO
50,51 0,2%
ALTIN
6.049,54 -1,41%
BITCOIN
3.823.242,39 -0,69%

Kozan Portakalı Hasada Girdi: Bahçede Kilosu 10-13 TL

Adana Kozan'da coğrafi işaretli Kozan portakalı hasada girdi; dalında kilogram fiyatı 10-13 TL, ince kabuklu ve sulu yapısıyla öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:24
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:24
Kozan Portakalı Hasada Girdi: Bahçede Kilosu 10-13 TL

Kozan Portakalı Hasada Girdi: Bahçede Kilosu 10-13 TL

Coğrafi işaretli lezzet bahçelerde toplanıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde coğrafi işaret ile tescilli Kozan portakalının hasat dönemi başladı. Soğuyan havalarla birlikte bahçelere giren işçiler, portakalları dalından özenle tek tek topluyor.

Toplanan meyveler kasalara doldurularak tesislere gönderiliyor; burada seçilerek hem iç pazara hem de dış pazara sevk ediliyor.

Bu yıl dalında kilogramı 10-13 TL arasında alıcı bulan portakalların ince kabuklu, sulu ve aromatik olduğu belirtiliyor.

Hasat sorumlusu Hazret Taştekin ise konuyla ilgili olarak, "Portakalımızda hasat başladı. Kabuğu ince, sulu ve aroması ile Kozan portakalına talep yoğun. Dalında 10-13 TL’den alıcı buluyor şu an" dedi.

Tarım işçisi Bünyamin Arıkan ise Kozan portakalının çok değerli ve lezzetli olduğuna değinerek, ilçenin meyve üretiminde önemli bir konuma sahip olduğunu ifade etti.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE COĞRAFİ İŞARET İLE LEZZETİ TESCİLLİ KOZAN PORTAKALINDA HASAT...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE COĞRAFİ İŞARET İLE LEZZETİ TESCİLLİ KOZAN PORTAKALINDA HASAT BAŞLADI.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE COĞRAFİ İŞARET İLE LEZZETİ TESCİLLİ KOZAN PORTAKALINDA HASAT...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Işıkhan: Engellilere 735 bin, Eski Hükümlülere 550 bin lira hibe — Başvurular bugün başlıyor
2
Akbank, ADB'den 100 Milyon ABD Doları ile Uluslararası Fonlamasını Güçlendirdi
3
Sarıgöl'ün Crimson Üzümleri: Soğuğa Dayanıklı ve Uzun Raf Ömrü
4
Kozan Portakalı Hasada Girdi: Bahçede Kilosu 10-13 TL
5
Trabzon'da Gıda Denetimleri: 290 İşletmeye 21 milyon 412 bin 558 TL Ceza
6
Erzurum Şenkaya'da 128 Yetiştiriciye Süt Sağım Makinesi Desteği
7
Tapuda rekor: 20 milyon 523 bin işlem ve 168 milyar 146 milyon TL harç geliri

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları