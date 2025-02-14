KUDAKA Bayburt'taki Projelere 12 Milyon Lira Destekle El Atıyor

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Bayburt'ta hayata geçireceği iki projeye toplam 12 milyon 26 bin 647 lira destek vereceğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, bu destek Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamındaki projeler için sağlandı.

Destek Alan Projeler

Bayburt'taki projeler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan "Bayburt Ekoköy-2" ve BAKSI Kültür Sanat Vakfı tarafından gerçekleştirilecek "Ehramdan Geleceğe Çağrı" projeleri olarak öne çıkıyor. Destek sözleşmesinin imzalanması için düzenlenen törene, Vali Mustafa Eldivan, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, BAKSI Müzesi Kurucusu Hüsamettin Koçan ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Bayburt Ekoköy-2 Projesi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce hayata geçirilecek olan "Bayburt Ekoköy-2" projesi ile ata tohumları ile üretilecek sebze ve meyveler, kurulacak pazarda tüketicilere sunulacak. Proje kapsamında, üreticilere 21 sera, 21 konteyner ve 2 bin metrekarelik alan tahsis edilecek.

Ehramdan Geleceğe Çağrı Projesi

BAKSI Kültür Sanat Vakfı'nın "Ehramdan Geleceğe Çağrı" projesi ise Bayburt şehir merkezinde ehram dokuma atölyesi kurulmasını öngörüyor. İlk etapta 5 kişi istihdam edilecek atölyede, kadınlara dokuma ve tasarım eğitimi verilerek, ehramdan şal, şapka ve çanta gibi ürünlerin üretimi hedefleniyor.

Toplam 15 milyon 626 bin 508 lira maliyeti olan projelere KUDAKA, 12 milyon 26 bin 647 lira destek sağlayacak. Vali Eldivan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "KUDAKA tarafından desteklenecek iki projemiz de kentin ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak. Üretimi ve istihdamı artıracak bu projeler, ilimizin kalkınmasına büyük destek sağlayacak" dedi.