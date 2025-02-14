DOLAR
36,21 -0,34%
EURO
37,91 -0,06%
ALTIN
3.413,04 -0,44%
BITCOIN
3.501.744,01 -0,61%

KUDAKA Bayburt'taki Projelere 12 Milyon Lira Destekle El Atıyor

KUDAKA, Bayburt'ta iki projeye toplam 12 milyon lira destek sağlayarak kentin gelişimine katkıda bulunacak.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:47
KUDAKA Bayburt'taki Projelere 12 Milyon Lira Destekle El Atıyor

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Bayburt'ta hayata geçireceği iki projeye toplam 12 milyon 26 bin 647 lira destek vereceğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, bu destek Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamındaki projeler için sağlandı.

Destek Alan Projeler

Bayburt'taki projeler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan "Bayburt Ekoköy-2" ve BAKSI Kültür Sanat Vakfı tarafından gerçekleştirilecek "Ehramdan Geleceğe Çağrı" projeleri olarak öne çıkıyor. Destek sözleşmesinin imzalanması için düzenlenen törene, Vali Mustafa Eldivan, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, BAKSI Müzesi Kurucusu Hüsamettin Koçan ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Bayburt Ekoköy-2 Projesi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce hayata geçirilecek olan "Bayburt Ekoköy-2" projesi ile ata tohumları ile üretilecek sebze ve meyveler, kurulacak pazarda tüketicilere sunulacak. Proje kapsamında, üreticilere 21 sera, 21 konteyner ve 2 bin metrekarelik alan tahsis edilecek.

Ehramdan Geleceğe Çağrı Projesi

BAKSI Kültür Sanat Vakfı'nın "Ehramdan Geleceğe Çağrı" projesi ise Bayburt şehir merkezinde ehram dokuma atölyesi kurulmasını öngörüyor. İlk etapta 5 kişi istihdam edilecek atölyede, kadınlara dokuma ve tasarım eğitimi verilerek, ehramdan şal, şapka ve çanta gibi ürünlerin üretimi hedefleniyor.

Toplam 15 milyon 626 bin 508 lira maliyeti olan projelere KUDAKA, 12 milyon 26 bin 647 lira destek sağlayacak. Vali Eldivan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "KUDAKA tarafından desteklenecek iki projemiz de kentin ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak. Üretimi ve istihdamı artıracak bu projeler, ilimizin kalkınmasına büyük destek sağlayacak" dedi.

İLGİLİ HABERLER

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AB'den ABD'ye Misilleme Uyarısı: Karşılıklı Tarifelere Anında Yanıt
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
KUDAKA Bayburt'taki Projelere 12 Milyon Lira Destekle El Atıyor
4
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı
5
TCMB Döviz Kurları: 15.30'da Belirlenen Haftalık Veriler
6
İzmir Mobilya Lansman Günleri Başlıyor: Yeni Sezon Ürünleri Müşterilerle Buluşacak
7
TCMB, TL Depo Alım İhaleleriyle Piyasalara Yön Veriyor

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor