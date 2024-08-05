Küresel Piyasalar Derin Düşüş Yaşarken, Fed'in Faiz İndirimi Beklentileri Artıyor

Küresel Piyasalarda Sert Düşüşler ve Fed'in Olası Faiz İndirimi

EMRE GÜRKAN ABAY - ABD ekonomisinde resesyon korkusu derinleşirken, bu durum küresel hisselerinde önemli kayıplara neden oluyor. Bu bağlamda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) piyasalarda tedirginliği azaltmak amacıyla acil toplantı yaparak faiz indirimi gerçekleştirme ihtimali gündeme geldi.

Son Veriler Küresel Satışları Derinleştiriyor

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'nin geçtiğimiz hafta yayımlanan verileri, uluslararası piyasalardaki satış baskısını artırdı. Hafta başında yaşanan kayıplar devam ederken, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM)'nün imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Temmuz ayında 46,8 ile 8 ayın en düşük seviyesine indi.

Tarım dışı istihdam verileri de hayal kırıklığı yaratırken, 114 bin artış beklentinin altında kaldı. Haziran ayı verisi de 206 binden 179 bine revize edildi.

Asya Piyasalarda Tarihi Düşüşler

ABD'deki olumsuz gelişmelerin yankıları Asya borsalarında da hissedildi. Nikkei 225 endeksi %12,40 değer kaybederek 31.458 puana geriledi. Bu, 1987'de yaşanan "Kara Cuma"dan bu yana kaydedilen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti. Kospi %8,77 azalarak 2.441,5 puana düştü, Hang Seng endeksi ise %2,05'lik kayıpla 16.593 puanı buldu.

Fed'in Acil Toplantıları ve Faiz İndirimleri

Özellikle pandeminin başından bu yana, Fed acil faiz indirim kararları ile piyasaları desteklemeye çalışıyor. En son 2020 yılında COVID-19 salgınında bu uygulamaya gidilmişti. Fed, 3 Mart 2020'de 50 baz puanlık faiz indirimine gidip oranları %1-1,25'e çekmişti. Ardından, 16 Mart 2020'de acil bir toplantı yaparak faizi %0-0,25 aralığına indirdi.

Uzmanlardan Fed'e Uyarılar

Analistler, Fed'in yakın vadede alacağı acil bir faiz indiriminin piyasalar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtiyor. Harvard Üniversitesi'nden Ekonomi Politikası Uzmanı Jason Furman, Fed'in şu anda acil bir faiz indirimi yapmasını gereksiz bulduğunu ifade etti. Furman, bankanın eylül ayındaki toplantısında 25 veya 50 baz puanlık indirim konusunu net bir şekilde belirlemesi gerektiğine dikkat çekti.

Bütün bu gelişmeler, Fed'in piyasalardaki kontrolünü kaybetme endişelerini artırırken, analistlerin piyasalar üzerindeki beklentilerini de yönlendiriyor.