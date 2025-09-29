Küresel Piyasalar Haftaya Pozitif Başladı: Fed Beklentileri ve Altın Rekoru

Küresel Piyasalar Haftaya Pozitif Başladı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin gücünü korumasıyla haftaya pozitif başladı. ABD'nin gümrük tarifeleri ve fiyat artışlarının enflasyon üzerindeki etkileri yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

ABD'de veriler ve Fed beklentileri

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkede kişisel tüketim harcamaları ağustosta yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi; bu artış son 5 ayın en hızlı yükselişi olarak kaydedildi. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi aynı ayda yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ağustosta yıllık bazda yüzde 2,9 artış gösterdi. Analistler, çekirdek PCE göstergesinin Fed'in yüzde 2 hedefine göre yüksek olsa da hane halkını aşırı olumsuz etkileyecek seviyede bulunmadığını ve bunun bankanın faiz indirimini engellemeyeceğini belirtiyor.

Bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisinin Fed'in yol haritasına ilişkin daha fazla ışık tutması ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Fed yetkililerinin sözlü yönlendirmeleri de takip ediliyor; Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, işsizlik ve enflasyondaki sapmalara rağmen daha fazla bozulma riskini sınırlı gördüğünü ifade etti. Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman ise iş gücü piyasasında artan risklere karşı kararlı faiz indirimlerinin gerekli olduğu düşüncesini yineledi.

Ayrıca, Kongre üyeleri arasında bütçe konusunda anlaşma sağlanamaması halinde bugün ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelinmesi planlanıyor; anlaşmazlık ve hükümetin kapanması durumunda tarım dışı istihdam verisinin bu hafta açıklanmama riski bulunuyor.

Altın ve faizler

Fed'in gevşeme beklentileri ve merkez bankalarının taleplerinden destek bulan ons altının fiyatı bugün 3 bin 811,99 dolar ile rekor seviyeyi gördü. Altının ons fiyatı cuma kapanışına göre yüzde 1,2 değer kazanarak 3 bin 804 seviyesinde bulunuyor.

ABD hükümetinin kapanma riskiyle dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 97,9 seviyesine gerilerken, ülkede enflasyona ilişkin endişelerin hafiflemesiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,16 civarında seyrediyor. Brent petrolün varili ise yüzde 0,2 primle 68,8 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

New York ve Avrupa borsaları

New York borsasında cuma günü pozitif bir seyir izlendi; Dow Jones endeksi yüzde 0,65, S&P 500 yüzde 0,59 ve Nasdaq yüzde 0,44 değer kazandı. ABD endeks vadeli kontratları ise güne pozitif başladı.

Avrupa borsalarında da pozitif bir seyir gözlenirken bölgedeki jeopolitik gerilimler yakından takip ediliyor. Savunma hisselerindeki yükseliş risk iştahını destekledi. Bölgedeki endekslerde öne çıkanlar: FTSE 100 yüzde 0,77, FTSE MIB 30 yüzde 0,96, CAC 40 yüzde 0,97 ve DAX 40 yüzde 0,87. Avrupa endeks vadeli kontratları güne pozitif başladı.

Asya'da karışık seyir

Asya borsaları, Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin azalmasıyla Japonya hariç pozitif seyretti. Çin'de sanayi şirketlerinin karları ağustosta yüzde 20,4 artış kaydetti; bu yükseliş mayıs-haziran-temmuz düşüşlerinin ardından karlılığı pozitif seviyeye çevirdi ve yıllık bazda yüzde 0,9 artış sağladı.

Analistler, Çin'deki karlılıktaki sert yükselişin deflasyon endişelerini azalttığını ve bunun borsalardaki yükselişleri desteklediğini belirtiyor. Japonya'da ise yendeki güçlenme ihracat şirketleri hissileri üzerinde baskı oluşturdu; dolar/yen paritesi yüzde 0,4 azalışla 148,9 seviyesinden işlem görüyor. Kapanışa yakın performanslar: Nikkei 225 yüzde 1,02 geriledi, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Hang Seng yüzde 1,4 ve Kospi yüzde 1,4 yükseldi.

Borsa İstanbul ve VİOP

Borsa İstanbul'da cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izlendi; BIST 100 endeksi günü yüzde 1,99 değer kaybederek 11.151,20 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazandı.

Dolar/TL cuma günü yüzde 0,2 artışla 41,5750'den kapanırken, bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 41,5720'den işlem görüyor. Analistler teknik açıdan BIST 100'de 11.000 ve 10.900 seviyelerini destek, 11.300 ve 11.400 seviyelerini direnç olarak izliyor.

Bugün piyasaların izleyeceği veriler

10.00 Türkiye, eylül ayı ekonomik güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, eylül ayı ekonomik güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, eylül ayı tüketici güven endeksi

17.00 ABD, ağustos ayı bekleyen konut satışları

17.30 ABD, eylül ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi

Yatırımcılar, hem yurt içi ekonomik göstergeler hem de ABD'deki kilit veriler ve Fed yetkililerinin açıklamalarını yakından takip ediyor.