Küresel Piyasalar Haftaya Pozitif Başladı — Fed, Jackson Hole ve Rusya-Ukrayna Görüşmeleri Öne Çıkıyor

Küresel piyasalar Fed'in faiz indirimi beklentileri, Jackson Hole sempozyumu ve Rusya-Ukrayna görüşmeleriyle haftaya pozitif başladı; lider açıklamaları ve veri gündemi izleniyor.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 09:06
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 09:06
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı

Küresel piyasalarda yeni hafta, Fed'in faiz indirim sürecine yeniden başlayacağı beklentileri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmaya yönelik diplomatik girişimlerin etkisiyle olumlu bir açılış yaptı. Yatırımcılar bu hafta özellikle Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlara odaklandı.

Jackson Hole ve Fed'in mesajları izleniyor

Perşembe günü ABD'de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu, yatırımcıların odağında bulunuyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden çıkacak sinyallerin, Banka'nın faiz indirimi sürecine yönelik fiyatlamalar ve piyasa yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları yakından takip ediliyor. Cuma günü Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, "kalıcı fiyat baskılarının artıp artmadığından emin olmak için en az bir enflasyon raporunu daha görmek istediğini" ifade etti.

Jeopolitik gelişmeler: Trump-Putin görüşmesi ve Zelenskiy'in Washington ziyareti

Jeopolitik tarafta, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına ilişkin adımlar piyasaların risk algısı üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Cuma günü ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf–Richardson Üssü'nde görüştü. Ortak basın toplantısında Trump, önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai bir anlaşmaya varamadıklarını belirtirken, Putin ise Trump ile vardıkları anlayışın hedefe ulaşma ve Ukrayna'da barışın sağlanmasına yol açacağını umduğunu söyledi.

Zelenskiy, Trump ile görüşmek üzere Washington'da olacak; toplantıya Ursula von der Leyen ve Mark Rutte ile bazı Avrupalı liderlerin katılımı bekleniyor. Analistler, toplantıdan çıkacak kararların nihai barış için kritik olabileceğini ve jeopolitik risklerin azalmasının piyasalarda risk iştahını artırabileceğini vurguluyor.

ABD piyasaları ve şirket gelişmeleri

New York Borsası'nda Cuma kapanışında S&P 500 endeksi %0,29 azaldı, Nasdaq %0,40 geriledi ve Dow Jones %0,08 yükseldi. Endeks vadeli kontratlar yeni haftaya pozitif başladı.

Kurumsal tarafta, Intel hisseleri Trump yönetiminin şirkette hissedar olması için görüşmeler yürüttüğüne dair haberlerle %2,9 yükseldi. UnitedHealth'in hisseleri, Berkshire Hathaway'in şirkette büyük miktarda hisse alımı yaptığı açıklaması sonrası yaklaşık %12 artış kaydetti. Öte yandan Applied Materials hisseleri, mevcut çeyreğe ilişkin beklentilerin zayıf gelmesiyle %14,1 değer kaybetti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi Cuma günü %4,32 seviyesinden kapanırken yeni haftada %4,31'den işlem gördü. Dolar endeksi Cuma günü %0,3 düşüşle 97,9 seviyesinden kapanıp yatay seyretti.

Altında Fed'in faiz indirimi ihtimallerinin güçlü kalmasıyla alım eğilimi sürüyor: Altının ons fiyatı Cuma kapanışının hemen altında 3 bin 335 dolar olurken, yeni haftada %0,6 artışla 3 bin 354 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Brent petrol varil fiyatı ise yaklaşık %0,4 düşüşle 65,5 dolar civarında işlem görüyor.

Avrupa ve Asya piyasaları

Avrupa borsalarında Cuma karışık bir seyir izlenirken, bugün Washington'daki görüşmeler öncesi endeks vadeli kontratlar alıcılı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Zelenskiy ile görüşmesinin ardından sınırların zorla değiştirilemeyeceğini ve Ukrayna için güvenlik garantilerinin olması gerektiğini vurguladı.

Cuma kapanışında FTSE 100 %0,42 düşüş, DAX 40 %0,07 düşüş, CAC 40 %0,67 yükseliş ve FTSE MIB 30 %1,11 yükseliş kaydetti. Avrupa endeks vadeli kontratları güne pozitif başladı.

Asya borsalarında Güney Kore hariç alış ağırlıklı bir seyir vardı. Japonya'da Nikkei 225 %1, Çin'de Şanghay bileşik %1,2, Hong Kong'da Hang Seng %0,7 yükselirken, Güney Kore'de Kospi %1,3 geriledi.

Borsa İstanbul ve Türkiye gündemi

Borsa İstanbul'da Cuma günü BIST 100 endeksi %0,43 artışla 10.870,57 puandan tamamladı. VİOP'ta BIST 30 ağustos vadeli kontrat cuma akşam seansında 12.238,00 puan seviyesinde, normal seans kapanışına göre %0,3 artış kaydetti.

TCMB, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de değişiklik yaparak kredi büyüme hesaplama dönemlerini 8 haftaya çıkardı; kredi büyüme oranları değişmedi, dönem 8 haftalık periyoda göre güncellendi.

Dolar/TL Cuma günü %0,3 azalışla 40,8000'den kapanırken, bankalararası piyasanın açılışında %0,2 yükselişle 40,8950'den işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret dengesinin piyasalar üzerinde etkili olacağını belirtiyor. Teknik olarak BIST 100'de 10.800 ve 10.700 destek seviyeleri, 10.900 ve 11.000 direnç konumunda görülüyor.

Bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, haziran ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

10.00 Türkiye, temmuz ayı konut fiyat endeksi

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı dış ticaret dengesi

